聖瑪利諾施工民宅大火 無人傷

經過40分鐘的努力，火勢被撲滅，無人員受傷。（聖瑪利諾消防局）

洛杉磯縣華人聚集城市聖瑪利諾 （San Marino）的一處施工民宅22日晚發生火災，受災的單層住宅已被大火完全吞噬，火勢威脅到相鄰房屋；警消迅速撲滅火勢，無人傷亡。

視頻來源：聖瑪利諾消防局，當地居民，記者趙健/後製

聖瑪利諾消防局與本報確認，當晚8時09分，消防局接到火災報告，91號消防車和救護車抵達現場後，發現1857 Windsor Road一棟單層單家庭住宅已被大火完全吞噬，火勢波及到相鄰房屋。

聖瑪利諾消防局在聖蓋博市、巴沙迪那市和阿罕布拉 市消防局的支援下，將火勢控制在起火的房屋內，受災建築南側的屋檐和窗戶受到中等程度的損壞。火災期間，聖瑪利諾警局封鎖了交通，並迅速疏散了相鄰的房屋。

市消防局長Mario Rueda表示，第一輛消防車在接到報告後的3分23秒內趕到現場，阻止了火災進一步蔓延到相鄰房屋。最終經過40分鐘的努力，火勢被撲滅，無人員受傷。

目前火災原因仍在調查中。Rueda指出，受災住宅處於施工狀態，無人居住。事故發生地點的後方還有一個正在施工的附屬住宅單元（ADU）。