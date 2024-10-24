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李興華珠寶店 進軍洛杉磯百年主流社區

記者張宏／洛杉磯報導
李興華集團進軍百年主流社區23日舉辦Larchmont珠寶店開業典禮 。（記者張宏／攝影）
李興華集團進軍百年主流社區23日舉辦Larchmont珠寶店開業典禮 。（記者張宏／攝影）

李興華集團進軍洛杉磯百年主流社區Larchmont，通過陽光、法拉利、音樂和珠寶等多元元素營造獨特奢華的珠寶體驗。在華人社區超過半個世紀的李興華翡翠金城新開設Larchmont珠寶店，帶給客人全新購物體驗，打造全美最特別的珠寶店。

（影音來源：記者張宏）

李興華集團主席兼總裁李兆佳(David Lee) 表示，和Rodeo名店街吸引遊客不同，Larchmont社區更有歷史感和私密感，這裡始於1920年，最初作為好萊塢電影的拍攝場地，後來逐漸演變成商業街。Larchmont不僅匯集各地品牌，且有其獨特的高檔社區氛圍。當地的地皮大多只租不賣，他很幸運以合理的價格購得，將其打造成三層的Larchmont珠寶店。一層主要有世界名牌「勞力士」Rolex、Tudor帝陀表、Hublot宇舶表和Breitling百年靈等手表品牌，勞力士還專門為這家店進行獨特設計，配合社區，選取更親和的顏色和細節元素，讓客人有置身家裡的感覺。

他說，二層是更具個人生活體驗的興趣愛好展示，有他喜歡和收藏的法拉利品牌周邊、摩托車、吉他和家具等，讓客人來到這裡像回到自家客廳一樣親切。三層露台不僅能享受加州獨有的陽光，還可遠眺好萊塢的坐標，讓客人能身臨其境的感受加州，這是其他地方無法相比的，可謂是全美獨一無二的珠寶店。

李兆佳表示，「李興華翡翠金城」在華人區創立至今已有半個多世紀，他接手也已35年，希望帶領李興華品牌走向更主流社區，展示華人品牌更多可能性。李興華多年來一直都以其精湛的工藝、新穎的設計、超卓的品質、創新的現代化經營理念，以及專業熱忱的服務精神來經營，因而得到世界各國名廠的肯定。除獲得世界名牌「勞力士」Rolex南加州華人唯一代理權外，還有代理多款世界名牌手表、首飾、珠寶、皮包、皮帶、眼鏡、打火機、筆、絲巾等。

李興華集團進軍百年主流社區Larchmont開設珠寶店 。（記者張宏／攝影）
李興華集團進軍百年主流社區Larchmont開設珠寶店 。（記者張宏／攝影）
二層是更個人生活體驗的興趣展示，有李兆佳喜歡和收藏的法拉利品牌周邊、吉他和家具等...
二層是更個人生活體驗的興趣展示，有李兆佳喜歡和收藏的法拉利品牌周邊、吉他和家具等。（記者張宏／攝影）
李兆佳（左）和太太。（記者張宏／攝影）
李兆佳（左）和太太。（記者張宏／攝影）
李兆佳希望客人在三層露台不僅能享受加州獨有的陽光，還可遠眺好萊塢的坐標。（記者張...
李兆佳希望客人在三層露台不僅能享受加州獨有的陽光，還可遠眺好萊塢的坐標。（記者張宏／攝影）
二層是更個人生活體驗的興趣展示，有李兆佳喜歡和收藏的法拉利品牌周邊、吉他和家具等...
二層是更個人生活體驗的興趣展示，有李兆佳喜歡和收藏的法拉利品牌周邊、吉他和家具等。（記者張宏／攝影）
勞力士還專門為這家店進行獨特設計，配合社區，選取更親和的顏色和細節元素，讓客人有...
勞力士還專門為這家店進行獨特設計，配合社區，選取更親和的顏色和細節元素，讓客人有置身家裡的感覺。（記者張宏／攝影）
二層有李兆佳喜歡和收藏的法拉利品牌周邊。（記者張宏／攝影）。
二層有李兆佳喜歡和收藏的法拉利品牌周邊。（記者張宏／攝影）。
李興華集團進軍百年主流社區Larchmont，通過陽光、法拉利、音樂和珠寶等多元...
李興華集團進軍百年主流社區Larchmont，通過陽光、法拉利、音樂和珠寶等多元元素營造獨特奢華生活體驗。（記者張宏／攝影）
一層主要有世界名牌「勞力士」Rolex、Tudor帝陀錶、Hublot宇舶錶和B...
一層主要有世界名牌「勞力士」Rolex、Tudor帝陀錶、Hublot宇舶錶和Breitling百年靈等手錶品牌。（記者張宏／攝影）
Breitling百年靈區域。（記者張宏／攝影）
Breitling百年靈區域。（記者張宏／攝影）

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