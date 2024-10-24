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偵測隱藏武器 洛杉磯交通局試行系統

洛杉磯訊
洛杉磯大都會交通局在聯合車站（Union Station）推出掃描系統，偵測乘客隱藏的武器。（取自Metro網頁）
洛杉磯大都會交通局在聯合車站（Union Station）推出掃描系統，偵測乘客隱藏的武器。（取自Metro網頁）

洛杉磯大都會交通局（Metro）23日在聯合車站（Union Station）推出掃描試行系統，偵測乘客隨身攜帶的隱藏的武器，防範暴力事件。

Metro向公眾展示了這項技術。該偵測系統可以在聯合車站的B/D線入口根據人流量，偵測一定數量的乘客是否秘密地攜帶武器。如果系統偵測到有人挾帶武器，Metro保安或執法人員將對其進一步搜查。Metro表示，該試行項目將在12月底完成，屆時再決定是否擴大應用至其他站點。Metro官員表示，該系統提供了「有效，非侵略性的篩查辦法」，監測隱藏的威脅。

Metro系統安全和執法副主管蓋摩（Robert Gummer）指出，「從去年開始，公共交通系統逮捕持有武器者的數量翻了一倍。」「我們對此問題嚴肅對待，我們認為嘗試這些技術是提升系統安全性的第一步。」Metro系統今年迄今共逮捕了152個武器持有者。

該項試行項目共將試驗三種偵測系統，每種分別試行幾周。Metro董事局也呼籲採取這樣的技術手段。今年9月，Metro開始在監控上安裝武器識別軟體，來偵測亮出來的武器。蓋摩還透露，Metro也在試行毫米微波監測技術，類似於在機場、政府部門入口的安全檢查。該技術利用電磁波探測可能藏在衣物裡面的武器。

今年9月，Metro的一輛巴士被歹徒劫持，一名乘客死亡。由於捷運和巴士上的傷人案和殺人案頻發，Metro面臨來自居民、乘客、民選官員的施壓，因此採取了多項措施來提升公共安全。

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