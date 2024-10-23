好市多健康零食 營養師也稱讚

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊攝影）

消費者到好市多 購物，往往會選擇日用品以及蔬果、肉類、蛋奶等日常必需品，但其實好市多也是購買零食的好去處。這裡不僅提供種類豐富、量大的零食，還有健康又美味的選擇。近日，好市多的健康零食在互聯網上掀起一股熱潮，甚至獲得不少營養師的推薦。世說新聞團隊特別走訪了工業市（City of Industry）的好市多，為讀者尋找那些深受華人 社群喜愛的健康零食，並親自購買測評，為大家揭開這些人氣商品的秘密。

（世說新聞團隊製作）

綜合網友和營養師在社媒小紅書上的推薦，好市多的健康零食種類豐富且口感絕佳，無論是小孩還是長者，都能找到合適的選擇。首先介紹的是Jojo's黑巧克力，這款巧克力擁有濃郁的可可香氣，微苦中帶著天然堅果和果乾的甘甜，非常適合愛吃甜食卻又擔心糖分攝取過多的消費者。每三塊僅含八克添加糖，富含膳食纖維和鐵，成分簡單，包含黑巧克力、杏仁、開心果、蔓越莓乾和火麻仁，在享受甜點時也能吃得安心。

接下來是Yoggies草莓酸奶球，一入口便能感受到草莓的酸甜與酸奶的醇厚交融，細膩的口感令人回味無窮。主要成分是草莓果泥和纖維，並額外添加了益生菌，雖然每包含有11克糖，但適量食用仍然是健康美味的選擇。

另一款值得一提的是Teton草飼牛肉腸。這款牛肉腸選用天然草飼牛肉製作，少有加工調味，口感鮮嫩，肉香十足，可以水煮搭配蔬菜或做成熱狗，是注重健康飲食的好選擇。主要成分包括草飼牛肉、水，以及少於2%的調味料，既保證了美味，也避免了多餘的化學添加物。

人氣商品有機椰子蛋捲更是以其酥脆口感和濃郁椰香俘獲了不少人心。這款蛋捲由天然食材製成，配料表簡單，包括椰子水、木薯粉、糖、雞蛋、水、鹽和黑芝麻，每一口都充滿香甜的椰子風味，是茶餘飯後的理想零食。最後，Amara酸奶豆使用有機芒果、椰奶、胡蘿蔔和檸檬汁製成，帶來天然的果香和酸奶的微酸甜，特別受小朋友喜愛，是兒童日常飲食的營養補充。

許多人認為零食往往是高脂肪、高糖、高油的代名詞，尤其對於長者來說，零食似乎成為了健康的「雷區」。然而，不少營養師指出，健康的零食在長者飲食中同樣不可或缺，不僅能增強體能，還能補充必要營養。營養師Jenna Gorham提到了在好市多能購買的Seven Sundays麥片，它富含亞麻籽和奇亞籽，這些成分擁有豐富的礦物質和抗氧化物質，每60克就含有11克蛋白質，能量滿滿。這款麥片在有機超市如Whole Foods價格不菲，但在好市多可以買到實惠的大包裝，十分划算。

洛杉磯 地區營養師Mascha Davis則推薦了NuTrail 的燕麥棒，該產品由碧根果、南瓜子仁和椰子脆片組成，甜味來源於天然羅漢果，而非額外添加糖分，同時還無麩質且生酮友好。放在酸奶中一起食用，香脆可口，成為美味的早餐或下午茶點心。