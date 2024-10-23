亞市「長安燈會」再現大唐盛世 華女著漢服穿越千年

最大的花燈是城門巨龍，高40呎、寬132呎。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華人 城市亞凱迪亞（Arcadia）首次舉辦規模宏大的「長安燈會」，吸引無數遊客前往。不少華人女子身著華麗漢服，穿梭在熙攘人流、燈光搖曳中，恍若穿越到千年前的大唐盛世。

燈光搖曳中，恍若穿越到千年前的大唐盛世。（記者邵敏／攝影） 「長安燈會」融合西方元素，有聖誕節、萬聖節的花燈。（記者邵敏／攝影）

（視頻來源：記者邵敏）

「長安燈會」10月18日在亞市跑馬場對外開放，活動持續至11月17日，開放時間每天下午4時至晚11時。為期一個月的花燈藝術博覽會，成為聖蓋博谷華人最近熱議的話題之一，很多人希望親臨現場一睹芳容。

未來科技園花燈。（記者邵敏／攝影）

燈會18日開放當晚，正值周末，跑馬場附近幾條路上車流一度壅堵不堪，前往燈會的亞市華裔市民Linda Wang表示，從家到跑馬場只有約3哩，那天晚上足足開了半個小時。「路上全是開往燈會的車，Huntington Dr幾條車道上擠得水泄不通，很多人按喇叭催促前面的車輛，車流之多遠超預想」。

華女身著漢服，恍若穿越到千年前的大唐盛世。（記者邵敏／攝影）

華女Nancy Fu身著靚麗的紅色漢服、以及精美頭飾，與幾個好友特意盛裝打扮遊覽「長安燈會」，「這次燈會的主題就是中國古代長安，我家中剛好有這套服飾，穿著覺得很符合現場氣氛」。Nancy直言燈會比想像中好看，同行朋友Chloe來自中國南京，更是稱讚此次燈會水準，堪比南京一些知名景點的燈展。

史前恐龍樂園花燈是一大特色。（記者邵敏／攝影）

人們穿著自帶、或現場租借的漢服、穿梭在繽紛絢麗的花燈間，時光彷彿回到大唐盛世。燈會總負責人葉瀞之（Carissa）表示，現場70%的花燈都圍繞大唐文化設計而成，包括巨龍、龍女、十二生肖燈等。其中最大的花燈就是城門的巨龍，高40呎、寬132呎，夜幕中，兩條巨龍盤旋在城牆上歡迎遠近遊客，場景十分壯觀。

現場70%的花燈都圍繞大唐文化設計而成。（記者邵敏／攝影）

全場燈會共有66組燈籠，除大唐主題外，還包括史前恐龍 樂園、未來科技園，以及體現聖誕節、萬聖節元素的燈展。葉瀞之指出，這些花燈通過50個貨櫃從中國運到洛杉磯搭建而成，融合東、西方色彩，吸引各族裔遊客。「取名長安燈會，因為長安是中國眾多朝代的首都，傳統文化凝聚地。希望通過這個燈會，讓人們了解更多的中華輝煌文化」。

花燈從中國運到洛杉磯搭建而成。（記者邵敏／攝影）

值得一提的是，很多花燈都可與人互動。城門上的球會轉，龍眼睛會眨眼；大型的鋼琴鍵盤，孩子們站在上面跳著彈鋼琴，一只可愛的小狗加入彈奏隊伍，引來遊客喝采；恐龍樂園的恐龍、獅子等動物，在燈光、音效的結合下栩栩如生。除燈展，現場還聚集各地美食、手工藝品攤位、以及豐富多彩的娛樂項目，讓參觀者不虛此行。