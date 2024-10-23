Trader Joe' s南巴沙迪那分店開幕人潮擁擠 秩序井然

店內寬敞，貨品齊全。（記者沈瑋／攝影）

Trader Joe's 位於南巴沙迪那（South Pasadena）的第二家分店21日開幕，吸引大量當地居民前來光顧。其地址為1129 Fair Oaks Avenue，與位於613 Mission Street的現有分店相隔僅一哩，車程約5分鐘，預期將有效緩解原店的擁擠狀況。

世報記者中午時分探訪新店，儘管為工作日，停車場已車滿為患，許多顧客來回徘徊尋找車位。店內裝修和布局延續Trader Joe's的個性化風格，進門處設有標誌性的鮮花區，並擺滿為即將到來的萬聖節 準備的南瓜，顧客絡繹不絕。相比許多其他Trader Joe's分店，該店內部顯得較為寬敞。正值午休時段，吸引附近眾多中學生結伴前來購買特色零食。儘管人潮擁擠，但排隊結帳秩序井然，且效率頗高。店員服務態度親切熱情，部分員工來自其他分店的調派。

Trader Joe’s位於南巴沙迪那的第二家分店。（記者沈瑋／攝影）

該新店占地1萬3866平方呎，原為Vons超市，開設於1978年，經營45年後於2023年9月停業。在Reddit論壇上，關於此地將由誰接手，一直有不少討論，有當地居民曾希望能開一家亞洲超市。

根據南巴沙迪那當地媒體「South Pasadenan」報導，Trader Joe's此家新店將從當地招聘50名員工，並從鄰近分店調動45名員工。該公司還將延續「社區分享計畫」（Neighborhood Shares Program），確保100%未售出的仍可食用產品，捐贈給當地慈善機構，繼續為社區做出貢獻。