金線輕軌延長工程最後試車 2025新年可望如期完工

金線輕軌（Gold Line）延長工程格蘭杜拉至波莫那段進入最後試車階段。圖為工作人員在做檢修測試。（圖／洛縣山腳金線建設委員會提供）

2028年洛杉磯 奧運會聖蓋博谷東北區公共捷運延長工程、金線輕軌（Gold Line）二期延長工程—格蘭杜拉至波莫那段，進入最後試車階段。2025年新年如期竣工在望。

來自洛杉磯縣山腳金線建設委員會（Foothill Gold Line Construction Authority）的最新報告顯示，進入10月下旬，金線輕軌二期東向延長工程—格蘭杜拉至波莫那，已完成90%以上，預期2025年新年第一周全部竣工。目前工程人員在進行最後試車的同時，格蘭杜拉、聖迪瑪斯市（San dimas）、拉汶（La verne）、波莫那4個車站、廣場和相關停車設施工程，也進入最後細化階段，包括車站的藝術裝飾、車輛到達和離開及乘客月台區的安全警示系統管線安裝等。

延長工程辦公室指出，此一9.1哩長的工程跨越4個城市，目前已開始的試車，雖然大多數在夜間進行，但日間也可能會有一些臨時增加的間歇性試車。由於輕軌沿線貫穿四個城市人口密集社區和商圈，試車期間將有多輛輕軌車輛以最高速度運行，因此特別提醒民眾和車輛格外警惕，避免進入試車區發生交通意外。

2020年春季啟動，總投資 21億元、計畫耗時八年的金線輕軌東向延長工程，包括格蘭杜拉至波莫那，及波莫那至蒙克萊爾（Montclair），共兩個階段，全程12.3哩，新建和改建24座公路橋，增加26個城市地面交流道口，為洛縣 第4大建設工程。最為引人注目的是6市車站設計，各有特色。

格蘭杜拉站，是延伸工程首站，車站位於Vermont大道和W. Glendora大道交口，設計以當地傳統的橘子形象「一片陽光（A Slice of sunshire）」為主題，用橘子、三角梅、水波、山區等圖像特別燒製的瓷磚作為材料，建成紅色和綠色兩根大圓柱子，作為車站大門，色彩鮮豔、極富裝飾。建成後從格蘭杜拉前往巴沙迪那僅需22分鐘，到洛杉磯聯合車站51分鐘。

聖迪瑪斯站選在San Dimas大道和Arrow Highway附近，以「大地的芬芳（Sence of place）」作為設計主題，加上「行走中的棍子」雕塑群，突顯城市公園和步道以及優良的自然環境特色。聖迪瑪斯站到巴沙迪那27分鐘，到洛杉磯聯合車站56分鐘。

拉汶站在北Arrow Highway和東E大街交口，以橘樹和水紋作為設計圖形，遠看似多個變型的埃菲爾鐵塔站立在車站四周。拉汶站到巴沙迪那站31分鐘，到洛杉磯聯合車站60分鐘。

波莫那站將是延長工程中車道最多的車站，該車站的設計特色是將從公眾收集來的各種勵志和生活警句鑲嵌在車站階梯上，構成車站「大家庭」氣氛。完成後的工程，將有4至5條軌道貫穿整個城市。從波莫那站到巴沙迪那站33分鐘，到洛杉磯聯合車站62分鐘。

有克萊蒙大學坐鎮的克萊蒙站，將坐落在東Indian Hill和西大學大道交口，和目前的火車站幾乎同一位置。車站標誌是一個用全球上百種文字拼寫的Claremont做成一個立體方柱，此外人工燒製的各種瓷磚分散裝飾在車站各處，分別代表科學、醫學、藝術、音樂、社會科學、教育、宗教、歷史和創作文學等。蒙克萊爾站是此次延長工程最後一站，該站將有1600個停車位。