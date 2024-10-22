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華人創辦共乘電單車Veo 進駐洛加大

記者沈瑋／洛杉磯報導
普渡大學（Purdue University）華人畢業生Edwin Tan（右）和Candice Xie於2017年共同創立Veo。（取材自www.purduealumnus.org）
普渡大學（Purdue University）華人畢業生Edwin Tan（右）和Candice Xie於2017年共同創立Veo。（取材自www.purduealumnus.org）

洛加大（UCLA）為進一步推動校園共享出行，除繼續與電動滑板工程車供應商Bird合作，近日也簽訂新服務協議，引入Veo電動單車。為校園社群提供便利、環保的交通工具選擇。而Veo是由兩位年輕華人創立，近來頗受矚目。

此次，Veo在洛加大投放300輛Class II Cosmo-e型號的電動單車。這款電單車雖然配有可踩踏的踏板，但更多靠電力控制的加速裝置騎行。用戶只需下載手機應用程式，註冊後即可查看校園及周邊地區的所有可用電單車及其位置，並通過掃描車上的二維碼「解鎖」使用。「解鎖」須花費一美元，此後按分鐘收費。也可加入會員計畫，每月支付5.99美元，享受無限免解鎖費等優惠服務。每輛車僅供一人騎行，不可載人。使用完後，須停到校園內的指定地點。

Veo由兩位普渡大學（Purdue University）的華人畢業生Edwin Tan和Candice Xie於2017年共同創立，前者擁有機械工程背景，後者擁有金融背景，二人現分別擔任總裁與執行長。公司是經普渡大學創業加速器「Purdue Foundry」孵化成功。其創業者駐校計畫（Entrepreneurs-In-Residence）幫助他們制定商業計畫，並提供指導意見。

Veo總部現在設於聖塔蒙尼卡（Santa Monica），並在通過嚴格流程後，成為認證的加州綠色企業。公司運營涵蓋可持續發展的關鍵指標，包括節能、節水、員工綠色通勤、綠色採購及減少浪費等。Veo還於2023年摘得南加州歷史最悠久、要求最嚴格的永續性商業獎——Sustainable Quality Awards。

洛加大交通部門表示，Veo與Bird這兩家供應商，是經過嚴格競標程序後選出的。這一合作不僅能使校方對共享交通工具的運行進行有效監管，還能確保騎行者和行人的安全。

洛加大校園內停放的Veo電單車。（由Serene提供）
洛加大校園內停放的Veo電單車。（由Serene提供）

洛加大 加州 華人

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