上廁所掃QR code 學生憂隱私不保

學校學生反對掃碼入廁政策。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，當今社會，二維條碼QR codes無處不在，從廣告、餐館點餐、商品上都能看到這些小方塊。如今這種條碼也進入校園，引發學生對隱私憂慮。

杭廷頓灘（Huntington Beach）愛迪生高中（Edison High School）實施追蹤政策引發學生對隱私的擔憂，特別是「掃碼入廁」，即當他們進入洗手間時需掃QR codes。

該校一名學生告訴FOX 11表示，「當你想去廁所時，你必須拿出手機掃描QR code，然後他們要求你把手機放回去，之後才能進入洗手間。」該名學生說，「你甚至無法查看時間是否快到了。」這項掃碼政策是該高中2024-2025學年開始實施的多項變更政策之一。

一些學生對此感到憤怒，認為校方此舉侵犯隱私。他們在change.org上發起請願書，聲稱該校政策違反政府保護學生健康和安全職責，還有人稱該政策違憲。「我覺得這完全是種恥辱」另一名學生說，也有學生表示「這太瘋狂了。」