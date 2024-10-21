社區頻遭竊 屋主痛失30萬財物

監控畫面顯示，兩名嫌犯從側窗進入屋內。（ABC電視台）

據洛杉磯 市警局（LAPD）消息，位於洛杉磯伍蘭岡（Woodlands Hills）一社區的住宅19日凌晨遭入室遭竊，約30萬元財物被盜，包括珠寶、現金和保險 箱。當地居民稱，該社區頻繁成為竊賊目標，令他們感到十分不安。

警局發言人表示，案件發生在22500 block of Dolorosa Street。監視器畫面顯示，當天凌晨12點30分左右，兩名嫌犯打破住宅側窗後進入屋內，另一名逃逸司機則負責在外看守並協助逃脫。

警方表示，這起入室盜竊發生時無人在家。屋主說，當時他和家人在聖地牙哥 ，透過監視器觀看了犯罪過程。嫌疑人逃離現場並且仍然逍遙法外。目前還沒有關於嫌犯的描述。

居住在該房屋對面街道的一位鄰居表示，這並不是該社區第一次成為目標。去年自己家也曾遭遇過類似的入室竊盜。他們用同樣的方式作案，打破我們的玻璃門，偷走了保險箱，並乘坐逃逸車輛迅速離開。

多位鄰居表示，他們對持續不斷的犯罪行為感到沮喪，並要求執法部門提供更多協助。居民Jeff Feinberg表示，最近這一帶的犯罪事件頻發，讓居民感到十分不安。「令人難過的是，無論是商場還是住宅區，這些犯罪事件接連發生，我們的安全感完全消失了。」

警方提醒，任何了解此案信息的人請致電洛市警局Topanga分局，電話：818-756-4800。如需匿名舉報，請撥打 1-800-222-8477 聯絡滅罪熱線。