洛華人園藝交流會 專家教嫁接、高產…技巧不藏私

陳建榮現場教學吸引了大批華人。（記者朱敏梓／攝影）

園藝一直是華人 業餘生活中的一大樂趣。10月20日在巴沙迪那市，十多位南加 知名的園藝老師，包括大家熟知的園藝大師「花哥」許希聖、「蜂蜜大王」李立元等，陳建榮老師現場教學嫁接技巧和修剪祕訣，還有諸多成本價的瓜果樹苗和園藝工具攤位。

南加華人陳十美提供自家場地，舉辦園藝交流活動。（記者朱敏梓／攝影）

主辦人陳十美表示，「花哥」許希聖的園藝教學課程一直深受華人喜愛，但他平日的教學範圍主要集中在偏東地區，許多居住在聖蓋博 華人區的居民無法近距離聆聽他的課程。因此，她此次提供自家場地，邀請花哥及多位南加園藝專家到場，與街坊鄰居近距離交流。

陳建榮現場示範如何嫁接芒果。（記者朱敏梓／攝影）

活動當天從上午10點正式開始，現場熱鬧非凡，院子裡擠滿了前來參加的民眾。當天的交流會設置了十多個攤位，供應各種優質果苗，如蓮霧、芭樂和百香果等，吸引了大量民眾選購。

李立元帶來了自己精心培育的「黑珍珠蓮霧」。（記者朱敏梓／攝影） 民眾聚集在攤位前採購。（記者朱敏梓／攝影）

其中，知名蓮霧種植專家李立元帶來了自己精心培育的「黑珍珠蓮霧」，這種高產的特殊品種吸引諸多民眾目光。他分享了蓮霧的種植技巧，例如可以用55加侖的塑膠袋覆蓋蓮霧枝葉，以應對夜間和冬季低溫的問題。此外，李立元還透露了「黑珍珠蓮霧」高產的祕訣，在使用環狀剝皮高壓法進行處理時，需選取長枝條，並在枝條上打小洞，注入少量鹽水，以此提高果樹產量。

陳建榮現場講解了芒果和琵琶的嫁接技巧，以及蓮霧和荔枝樹的修剪方法。他以芒果樹為例，示範了從枝條選取到嫁接的技巧。陳建榮強調，合理的修剪和嫁接對於果樹的健康和產量至關重要，這些技巧可以幫助果樹更好地生長並提高收成。他還分享了自己使用多年的實惠園藝工具。