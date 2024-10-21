華人區義診 凌晨4時就有人排隊

義工帶領民眾有條不紊參與就診。（記者邵敏／攝影）

國際佛光會洛杉磯 協會、佛光山西來寺、南加大亞凱迪亞 醫院 (USC Arcadia Hospital，前美以美醫院）20日聯合舉辦2024年「祥和歡喜」義診。當天約有600人前來就診，一些市民更是從凌晨4時就開始排隊等候。

（視頻來源：記者邵敏）

本次大型義診活動由國際佛光會亞凱迪亞分會承辦，據主辦方的介紹，今年已是第22年舉辦。活動當天，人們排著長長的隊伍，在義工的帶領下有條不紊地就診。現場很多項目廣受歡迎，特別是包括肝腎功能、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查的驗血門口，一直有很多人等候。

除驗血外，義診項目還包括疫苗注射、血壓測量、失智精神狀態篩檢、體脂篩檢、骨質疏鬆篩檢、乳癌篩檢、徒手心肺復甦術教育等。今年健康諮詢新增心臟科、肝臟科、腸胃科、內科、皮膚科、骨科和眼科、癌症科等，此外還有營養師、藥劑師現場解答民眾疑問。

義診從20日上午8時開始，持續至11時30分，就診患者不問身分不查收入，所有檢查一律免費。主辦方表示，在接下來的兩三周內，將會把驗血報告寄到患者家中，如果民眾沒有收到、或有任何疑問，可致電就診單上的電話詢問。

來自阿罕布拉市的一對華人長者夫婦，當天上午7時左右趕到現場，當時前面已有五、六十人排隊等候，等到做完第一個驗血項目已是9時。長者指出，雖然等待時間長，但非常值得，比自己平時預約醫生看病方便很多。

鑽石吧的王先生也在義診排隊隊伍中，他稱讚主辦方多年堅持舉辦這樣的活動，對低收入群體、新移民 來說，是很大的福利。移民美國10年的王先生回憶，自己剛來的幾年沒有醫療保險，幾乎每年都來參加義診。