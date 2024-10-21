72屆華僑節 南加各界辦盛會慶祝

多位僑領到場支持「華僑節大會」，眾人合影留念。（本報記者/攝影）

10月20日，華僑救國聯合總會駐美西南辦事處在華埠 舉辦中華民國 113年慶雙十暨第72屆「華僑節大會」，不少僑領僑胞到場支持。此次活動強調海外華僑對中華民國的支持與貢獻，表彰他們在推動台灣自由、民主與繁榮過程中的重要角色。

僑聯美西南辦事處主任文光華在致詞中感謝海外華僑長期支持中華民國的發展。他表示，無論是救國、建國還是促進台灣經濟發展，華僑始終與中華民國同心同行。

文光華指出，台灣未來在國際社會上積極扮演四大關鍵角色，分別是：科技創新的領航者（AI），區域秩序與民主價值的捍衛者，兩岸和平與安定的推進者，全球人道主義的貢獻者。他呼籲華僑繼續堅定支持中華民國，並強調華僑在國家歷史發展中的重要角色，他期待華僑的後代能積極融入主流社會，並成為中華民國的有力支持者。「年輕一代不僅要認同自己的文化，更要成為連結台美兩國的橋樑。」

洛僑中心主任陳敏永闡述了華僑對國家奉獻的四個重要階段。他指出，第一階段是華僑在孫中山推翻滿清、建立中華民國過程中的支援；第二階段是在八年抗戰期間，僑胞以各種形式支援抗戰救國；第三階段是推動台灣的自由與民主發展，使台灣在東亞地區成為共享自由民主價值的重要一環；第四階段則體現於每當台灣面臨自然災害或重大挑戰時，僑胞總是第一時間伸出援手，展現無私的奉獻精神。陳敏永強調，「這四個階段充分體現了華僑在中華民國歷史上的重要地位，無論時代如何變遷，這些貢獻都不容抹滅。」