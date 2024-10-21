亞裔名人堂年度人物頒獎 逾300精英聚一堂
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame)19日在洛杉磯Biltmore酒店舉行2024年年度人物頒獎典禮，今年不少華人成為年度人物，包括豐隆集團主席郭令明、奧斯卡男配角獲得者關繼威、實境秀「比佛利嬌妻」參演者孔令華等人，展現華人在美國各界取得的亮眼成績和貢獻。
現場來自各個領域的亞裔精英300多人聚集一堂，共同見證亞裔對美國的貢獻和成績。今年出席慶典的年度人物星光璀璨，包括有參演真人實境秀「比佛利嬌妻」（The Real Housewives of Beverly Hills，RHOBH）第11季的華裔孔令華（Crystal Kung Minkoff）、華裔食神周英華前妻及KHEE Soju創辦人Eva Chow、喜劇演員黃西、 日裔奧林匹克花樣滑冰季軍兄妹Maia Shibutani和Alex Shibutani、慈善家Julia S. Gouw、豐元資本創辦人/管理合夥人李強（Larry Li）、NBA籃球隊Sacramento Kings的老闆Raj Bhathal和妻子Marta等人均到場領獎。
亞裔名人堂執行長謝明錦（Maki Hsieh）表示，今年是名人堂創立20周年，未來名人堂也會攜手更多合作夥伴，努力提高亞裔文化素養、創傷援助、女性領導力和勞動力發展。
當晚冠蓋雲集，日本藝術家、X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）、名人堂董事會主席張祥華夫婦、今年年度人物關繼威的妹妹、亞凱迪亞市議員關美滿、財務長馬世雲等出席。
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