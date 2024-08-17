加州社區學院經濟援助 9/3申請截止

加州學生財政援助委員會執行長Daisy Gonzales。（記者楊青/攝影）

2024/2025年度加州 社區學院學生緊急經濟援助申請，將在9月3日截止，有經濟需要的學生可抓緊最後兩周提出申請；加州學生援助委員會特別提醒，助學金審核不考慮申請人的移民 身分，申請程序不複雜，大約兩個小時就能填寫完申請所需材料。

少數族裔媒體中心（EMS）15日和加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）合作舉辦簡報會，說明加州社區學院學生可透過學生聯邦補助（FAFSA，Federal Student Aid）或加州夢想申請經濟援助（CADAA，CA Dream Act Application），詳情可參考www.csac.ca.gov。

加州學生援助委員會執行長Daisy Gonzales表示，加州社區學院為超過190萬名學生提供服務，使其成為美國最大的高等教育系統，其中70%以上的學生有少數族裔背景，48%為西裔；此外，許多學生來自經濟困難家庭，約65%的經濟困難學生可透過「加州夢想法案」獲得經濟援助。不過，申請這個援助計畫的無證學生數量仍然很少。

Gonzales表示，她當年就是依靠聯邦和加州的多種財政資助順利完成學業，從社區學院一直到聖塔芭芭拉加大，讀完碩士和博士，人生獲得改變。她表示，聯邦和加州都有很多項目幫助清寒學生，但關鍵是要申請，要行動。

她特別強調，2024/2025年財政年度社區學院學生緊急經濟援助申請，截至日是9月3月，在移民和低收入 家庭，有54%的申請人可能符合條件，包括學費、書本、交通住宿等，都可獲得幫助，Gonzales鼓勵所有加州學生都查看是否符合條件，並儘快完成申請。

加州社區學院學生評審議會主席Ivan Hernandez表示，他童年時隨父母從墨西哥來美，因家裡經濟困難，他得到財政資助完成高等教育。Hernandez表示，申請程序不複雜，大約兩個小時就可以填寫完申請材料，他強調，財政補助不查申請人的移民身分，所有申請人的身分都會保密。

Hernandez總結出四種情況阻礙申請人行動，一是沒有社會安全號，以為不符合申請條件；二是擔心申請使用公共資源被秋後算帳；三是不熟悉申請系統嫌麻煩；四是語言障礙。他說，事實上加州學生財政援助有很多資源可利用，很多人可以幫忙，包括多語種的翻譯，但大家要多了解怎麼使用。