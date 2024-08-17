加州社區學院經濟援助 9/3申請截止
2024/2025年度加州社區學院學生緊急經濟援助申請，將在9月3日截止，有經濟需要的學生可抓緊最後兩周提出申請；加州學生援助委員會特別提醒，助學金審核不考慮申請人的移民身分，申請程序不複雜，大約兩個小時就能填寫完申請所需材料。
少數族裔媒體中心（EMS）15日和加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）合作舉辦簡報會，說明加州社區學院學生可透過學生聯邦補助（FAFSA，Federal Student Aid）或加州夢想申請經濟援助（CADAA，CA Dream Act Application），詳情可參考www.csac.ca.gov。
加州學生援助委員會執行長Daisy Gonzales表示，加州社區學院為超過190萬名學生提供服務，使其成為美國最大的高等教育系統，其中70%以上的學生有少數族裔背景，48%為西裔；此外，許多學生來自經濟困難家庭，約65%的經濟困難學生可透過「加州夢想法案」獲得經濟援助。不過，申請這個援助計畫的無證學生數量仍然很少。
Gonzales表示，她當年就是依靠聯邦和加州的多種財政資助順利完成學業，從社區學院一直到聖塔芭芭拉加大，讀完碩士和博士，人生獲得改變。她表示，聯邦和加州都有很多項目幫助清寒學生，但關鍵是要申請，要行動。
她特別強調，2024/2025年財政年度社區學院學生緊急經濟援助申請，截至日是9月3月，在移民和低收入家庭，有54%的申請人可能符合條件，包括學費、書本、交通住宿等，都可獲得幫助，Gonzales鼓勵所有加州學生都查看是否符合條件，並儘快完成申請。
加州社區學院學生評審議會主席Ivan Hernandez表示，他童年時隨父母從墨西哥來美，因家裡經濟困難，他得到財政資助完成高等教育。Hernandez表示，申請程序不複雜，大約兩個小時就可以填寫完申請材料，他強調，財政補助不查申請人的移民身分，所有申請人的身分都會保密。
Hernandez總結出四種情況阻礙申請人行動，一是沒有社會安全號，以為不符合申請條件；二是擔心申請使用公共資源被秋後算帳；三是不熟悉申請系統嫌麻煩；四是語言障礙。他說，事實上加州學生財政援助有很多資源可利用，很多人可以幫忙，包括多語種的翻譯，但大家要多了解怎麼使用。
移民崛起高等教育部主任Nancy Jodaitis表示，加州是全國支持移民的先驅，每個社區學院都有很多幫助清寒學生和無證移民學生的財政支援項目。她說，坊間誤傳無證移民使用公共資源未來後患無窮，導致很多人不敢申請，這不是事實。
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