我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

蔡明亮談電影 想拍沒片名的電影

記者張庭瑜／洛杉磯報導
知名台灣導演蔡明亮在洛杉磯舉辦電影回顧展，展出30年來14部作品，並分享他獨特的電影理念、創作風格和對當代電影市場的看法。圖為王雲霖（左起）、亞儂弘尚希、蔡明亮、李康生。（記者張庭瑜／攝影）
知名台灣導演蔡明亮在洛杉磯舉辦電影回顧展，展出30年來14部作品，並分享他獨特的電影理念、創作風格和對當代電影市場的看法。圖為王雲霖（左起）、亞儂弘尚希、蔡明亮、李康生。（記者張庭瑜／攝影）

知名電影導演蔡明亮目前在洛杉磯舉辦為期兩周的電影回顧展，展出他30年來的14部作品及一部推薦影片「紳士春秋」。本次活動由台灣書院和美國電影中心（American Cinematheque）共同主辦，8月17日閉幕。蔡明亮與長期合作演員李康生、新進演員寮國亞儂弘尚希等人來美，回顧30年電影生涯。

蔡明亮從1992年的處女作「青少年哪吒」談起，表示這部作品雖然在台灣票房不理想，卻開啟了他的國際之路。1994年，「愛情萬歲」獲得威尼斯影展金獅獎，將他推向國際舞台。隨後，「河流」入圍柏林影展，「洞」開始與法國資金合作；第五部電影「你那邊幾點」更是在法國拍攝，與法國演員合作。

近年來，蔡明亮的「行者」系列備受矚目。這個始於舞台劇的系列已完成十部，最新一部在華盛頓的亞洲藝術博物館拍攝。他表示，「行者」系列是對當代社會快節奏的一種反思和挑戰。

蔡明亮表示，他希望通過自己的作品，在這個影像氾濫的時代為觀眾提供一種不同的電影體驗和思考方式。他還透露，未來可能會嘗試拍攝一部沒有片名的電影，希望觀眾純粹因為導演的名字而進戲院觀看。這次回顧展不僅是對蔡明亮30年電影生涯的致敬，也為美國觀眾提供了一個深入了解台灣藝術電影的難得機會。

現代電影市場變化迅速，但他堅持做自己喜歡的電影，不隨波逐流。他強調，電影創作最重要的是忠於自己的內心，這樣才能創作出真正有價值的作品。在藝術創作和市場需求之間尋求平衡時，蔡明亮通過各種方式，讓更多人看到他的作品。他堅信，只要作品有價值，就一定能找到共鳴的觀眾。

對於當代觀眾習慣短影音的趨勢，蔡明亮認為，電影院和長片更應該提供豐富內容和優質體驗。他說「電影要更長進一點，電影院要更好一點，內容要更豐富一點。你不能說世界就這樣走了，但是其實還有別的路可以走。」

對於新生代導演的建議，蔡明亮認為，生活歷練對創作非常重要。他鼓勵年輕導演多體驗生活，從自己的經歷中尋找靈感，而不是一味追求市場需求。他表示，只有真實的生活經歷才能激發出深刻的創作靈感。

長期合作的演員李康生，讚揚導演注重自然，給予演員很大的表演空間。美國電影中心的會員對蔡明亮的作品反應熱烈，「愛情萬歲」放映後觀眾起立鼓掌，讓他深受感動。

蔡明亮還分享他如何將日常生活元素轉化為電影語言。在「天邊一朵雲」中，他將真實發生的新聞事件融入電影，創造出既真實又荒謬的效果。他提到，電影中的許多元素，如電視廣播中提到的缺水、便宜的西瓜汁、學生比賽吐西瓜籽等，都是他從電視台購買版權後放入電影的真實事件。

電影院 入圍 博物館

上一則

華女持刀殺妻重傷岳母不認罪 下周初審聽證

下一則

大華超市 買中秋月餅送禮卡9/19止

延伸閱讀

接棒雪歌妮薇佛 史派妮卡莉甩童年陰影「抗異形」

接棒雪歌妮薇佛 史派妮卡莉甩童年陰影「抗異形」
被王晶公審「愛錢」 周星馳昔日訪談揭真相

被王晶公審「愛錢」 周星馳昔日訪談揭真相
小腹凸、臉變圓 瘦了50公斤的賈玲復胖了？

小腹凸、臉變圓 瘦了50公斤的賈玲復胖了？
成龍曬舊照憶元奎 「當年我們玩得多、打架也最多」

成龍曬舊照憶元奎 「當年我們玩得多、打架也最多」
迪士尼神作推手齊聚 坦言拍出成功電影如擲骰子

迪士尼神作推手齊聚 坦言拍出成功電影如擲骰子
轟動亞洲 「小孩不笨」隔18年再推續集 導演拍10年

轟動亞洲 「小孩不笨」隔18年再推續集 導演拍10年

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
年長者駕車安全，成為值得關注的社會問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱年長華人司機又釀慘案 要禁上路嗎？

2024-08-13 21:07

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區