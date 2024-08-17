蔡明亮談電影 想拍沒片名的電影

知名台灣導演蔡明亮在洛杉磯舉辦電影回顧展，展出30年來14部作品，並分享他獨特的電影理念、創作風格和對當代電影市場的看法。圖為王雲霖（左起）、亞儂弘尚希、蔡明亮、李康生。（記者張庭瑜／攝影）

知名電影導演蔡明亮目前在洛杉磯舉辦為期兩周的電影回顧展，展出他30年來的14部作品及一部推薦影片「紳士春秋」。本次活動由台灣書院和美國電影中心（American Cinematheque）共同主辦，8月17日閉幕。蔡明亮與長期合作演員李康生、新進演員寮國亞儂弘尚希等人來美，回顧30年電影生涯。

蔡明亮從1992年的處女作「青少年哪吒」談起，表示這部作品雖然在台灣票房不理想，卻開啟了他的國際之路。1994年，「愛情萬歲」獲得威尼斯影展金獅獎，將他推向國際舞台。隨後，「河流」入圍 柏林影展，「洞」開始與法國資金合作；第五部電影「你那邊幾點」更是在法國拍攝，與法國演員合作。

近年來，蔡明亮的「行者」系列備受矚目。這個始於舞台劇的系列已完成十部，最新一部在華盛頓的亞洲藝術博物館 拍攝。他表示，「行者」系列是對當代社會快節奏的一種反思和挑戰。

蔡明亮表示，他希望通過自己的作品，在這個影像氾濫的時代為觀眾提供一種不同的電影體驗和思考方式。他還透露，未來可能會嘗試拍攝一部沒有片名的電影，希望觀眾純粹因為導演的名字而進戲院觀看。這次回顧展不僅是對蔡明亮30年電影生涯的致敬，也為美國觀眾提供了一個深入了解台灣藝術電影的難得機會。

現代電影市場變化迅速，但他堅持做自己喜歡的電影，不隨波逐流。他強調，電影創作最重要的是忠於自己的內心，這樣才能創作出真正有價值的作品。在藝術創作和市場需求之間尋求平衡時，蔡明亮通過各種方式，讓更多人看到他的作品。他堅信，只要作品有價值，就一定能找到共鳴的觀眾。

對於當代觀眾習慣短影音的趨勢，蔡明亮認為，電影院 和長片更應該提供豐富內容和優質體驗。他說「電影要更長進一點，電影院要更好一點，內容要更豐富一點。你不能說世界就這樣走了，但是其實還有別的路可以走。」

對於新生代導演的建議，蔡明亮認為，生活歷練對創作非常重要。他鼓勵年輕導演多體驗生活，從自己的經歷中尋找靈感，而不是一味追求市場需求。他表示，只有真實的生活經歷才能激發出深刻的創作靈感。

長期合作的演員李康生，讚揚導演注重自然，給予演員很大的表演空間。美國電影中心的會員對蔡明亮的作品反應熱烈，「愛情萬歲」放映後觀眾起立鼓掌，讓他深受感動。

蔡明亮還分享他如何將日常生活元素轉化為電影語言。在「天邊一朵雲」中，他將真實發生的新聞事件融入電影，創造出既真實又荒謬的效果。他提到，電影中的許多元素，如電視廣播中提到的缺水、便宜的西瓜汁、學生比賽吐西瓜籽等，都是他從電視台購買版權後放入電影的真實事件。