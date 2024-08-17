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白内障手術 打造人生另盞「明燈」

記者楊青╱洛杉磯報導
岳醫師（右）為患者檢查白内障情況。（記者楊青/攝影）
岳醫師（右）為患者檢查白内障情況。（記者楊青/攝影）

白內障切除，號稱全美和全球數量最大的手術，也被醫學界看做是相當成熟的手術。但對「靈魂之窗」可能因手術失敗而關閉的擔心，仍讓不少民眾卻步。白內障是是什麼？金色加州的陽光對白內障是福是禍？何時是手術的黃金期？凱瑟醫院資深眼科博士和白內障切除專家岳欽惠（Christopher Yo）醫師特別為民眾解答，提供大家術前、手術和術後參考。

目前美國的白内障替換水晶體的形狀。（記者楊青╱攝影）
目前美國的白内障替換水晶體的形狀。（記者楊青╱攝影）
岳欽惠醫師表示，白内障切除手術相當成熟，患者放鬆心情對手術和恢復都很有幫助。（記...
岳欽惠醫師表示，白内障切除手術相當成熟，患者放鬆心情對手術和恢復都很有幫助。（記者楊青╱攝影）

聯邦健康服務部統計，全美每年大約有600萬人接受白內障切除手術，手術每年遞增3-4%，該手術也是聯邦政府補助最多的手術種類，除特別的人工水晶體要求外，包括65歲以上的聯邦和州保險，以及65歲以下的各種保險均覆蓋白內障切除支出，民眾不用自掏腰包。

人眼結構圖示。（記者楊青/攝影）
人眼結構圖示。（記者楊青/攝影）
岳欽惠醫師（右）為患者檢查白内障情況。（記者楊青╱攝影）
岳欽惠醫師（右）為患者檢查白内障情況。（記者楊青╱攝影）
凱瑟醫院檢查白内障的各種儀器。（記者楊青╱攝影）
凱瑟醫院檢查白内障的各種儀器。（記者楊青╱攝影）
凱瑟醫院檢查白内障的各種儀器。（記者楊青/攝影）
凱瑟醫院檢查白内障的各種儀器。（記者楊青/攝影）

岳欽惠指出，白內障切除簡而言之，就是切除眼中的白內障，放入人工晶體，讓眼睛重新清晰和明亮。他表示，白內障幾乎是人生必得的眼疾，有人早些，有人晚些，在加州，很多人65歲左右就檢查出白內障，長期近視或長年戶外工作者，可能40歲就有白內障。此外，糖尿病、肥胖症、眼睛受創等都可能加速白內障的出現和嚴重程度，近年甚至小朋友也檢查出白內障。

很多人喜歡加州終年的陽光，但岳欽惠表示，如果長期面對強烈陽光而不注意保護雙眼，很可能提早白內障時間。舉例說，非洲、印度都有非常高比率的嚴重白內障患者，一些居住在窮鄉僻壤的患者因得不到手術而失明。發達國家的問題則是嚴重近視眼的低齡化，很多孩子長時間接觸手機和電腦屏幕造成嚴重近視，為白內障低齡化留下重大隱患。出門戴太陽眼鏡、飲食均衡、保護視力，都是減緩白內障的有效方法。

岳欽惠醫師表示，白内障切除手術相當成熟，患者放鬆心情對手術和恢復都很有幫助。（記...
岳欽惠醫師表示，白内障切除手術相當成熟，患者放鬆心情對手術和恢復都很有幫助。（記者楊青╱攝影）

岳欽惠表示，白內障切除手術雖然已很成熟，但醫師在為患者切除白內障之前，一定要確定患者希望使用哪一種人工晶體，達到怎樣的視力效果。人工水晶體通常有四種選擇，一是兩眼均看遠處，該方案的缺點是看近處不方便，比如年長者如果很多時間看書讀報，會有諸多不便；二是雙眼都看近處，缺點是看遠處不方便；三是一近一遠，即通常說的「鴛鴦眼」，很多人認為這個方案遠近兼顧，不用另佩眼鏡，但實際上其最大的隱患是，隨著年齡增加，身體平衡會受影響，容易摔跤；四種是多焦距的人工晶體，這種方式可以較好兼顧雙眼視力，年紀變大也容易保持身體平衡，但該種晶體保險不支付，每只眼睛需自付大約3000元。

人眼内部狀況。（記者楊青╱攝影）
人眼内部狀況。（記者楊青╱攝影）

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