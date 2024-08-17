白内障手術 打造人生另盞「明燈」

岳醫師（右）為患者檢查白内障情況。（記者楊青/攝影）

白內障切除，號稱全美和全球數量最大的手術，也被醫學界看做是相當成熟的手術。但對「靈魂之窗」可能因手術失敗而關閉的擔心，仍讓不少民眾卻步。白內障是是什麼？金色加州 的陽光對白內障是福是禍？何時是手術的黃金期？凱瑟醫院資深眼科博士和白內障切除專家岳欽惠（Christopher Yo）醫師特別為民眾解答，提供大家術前、手術和術後參考。 目前美國的白内障替換水晶體的形狀。（記者楊青╱攝影） 岳欽惠醫師表示，白内障切除手術相當成熟，患者放鬆心情對手術和恢復都很有幫助。（記者楊青╱攝影）

聯邦健康服務部統計，全美每年大約有600萬人接受白內障切除手術，手術每年遞增3-4%，該手術也是聯邦政府 補助最多的手術種類，除特別的人工水晶體要求外，包括65歲以上的聯邦和州保險 ，以及65歲以下的各種保險均覆蓋白內障切除支出，民眾不用自掏腰包。 人眼結構圖示。（記者楊青/攝影） 岳欽惠醫師（右）為患者檢查白内障情況。（記者楊青╱攝影） 凱瑟醫院檢查白内障的各種儀器。（記者楊青╱攝影） 凱瑟醫院檢查白内障的各種儀器。（記者楊青/攝影）

岳欽惠指出，白內障切除簡而言之，就是切除眼中的白內障，放入人工晶體，讓眼睛重新清晰和明亮。他表示，白內障幾乎是人生必得的眼疾，有人早些，有人晚些，在加州，很多人65歲左右就檢查出白內障，長期近視或長年戶外工作者，可能40歲就有白內障。此外，糖尿病、肥胖症、眼睛受創等都可能加速白內障的出現和嚴重程度，近年甚至小朋友也檢查出白內障。

很多人喜歡加州終年的陽光，但岳欽惠表示，如果長期面對強烈陽光而不注意保護雙眼，很可能提早白內障時間。舉例說，非洲、印度都有非常高比率的嚴重白內障患者，一些居住在窮鄉僻壤的患者因得不到手術而失明。發達國家的問題則是嚴重近視眼的低齡化，很多孩子長時間接觸手機和電腦屏幕造成嚴重近視，為白內障低齡化留下重大隱患。出門戴太陽眼鏡、飲食均衡、保護視力，都是減緩白內障的有效方法。 岳欽惠醫師表示，白内障切除手術相當成熟，患者放鬆心情對手術和恢復都很有幫助。（記者楊青╱攝影）