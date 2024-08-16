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支持台灣加入聯合國座談 8/18洛杉磯舉行

羅斯密訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、大洛杉磯台灣會館及FAPA LA聯合宣布，將在8月18日召開「支持台灣加入聯合國」座談會。（本報記者/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、大洛杉磯台灣會館及FAPA LA聯合宣布，將在8月18日召開「支持台灣加入聯合國」座談會。（本報記者/攝影）

為了讓台灣站上國際舞台，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、大洛杉磯台灣會館及台灣人公共事務協會洛杉磯分會（FAPALA）將於8月18日舉行「支持台灣加入聯合國」（UN for Taiwan）座談會，屆時將有國策顧問、南加大博士等深諳國際政治和台海關係的專家，講解聯合國大會2758決議等重要政策。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育指出，2758決議一直被中國政府惡意詮釋，不斷擠壓台灣的國際生存空間。他強調，該決議並未提及台灣是中國的一部分，未來需要揭曉真相。他感謝座談會的組織者，呼籲民眾積極參加。他還指出，之後還有系列「UN for Taiwan」的遊行活動，希望也能得到僑民支持。

台灣會館董事長兼台灣總統府國策顧問田詒鴻指出，儘管大家都知道2758號決議讓台灣遭到打壓，但很多人並不明白打壓是如何造成的。在8月18日的座談會上，將有專家深度解析該決議及其影響，包括中國政府是如何曲解利用該決議的。

南加大在讀博士董乃昀是座談會的嘉賓之一，她曾前往瑞士日內瓦倡議台灣加入世貿組織（WTO），她表示將在座談會上分享國際參與行動的詳情，希望年輕世代能繼續努力，為台灣爭取世界舞台話語權。

國策顧問林榮松精心準備簡報以解釋2758決議的重要性，他希望僑界和台灣外交部都能重視。林榮松指出，目前台灣外交一大挑戰是中國將2758決議和一中政策連結，獲得許多邦交國支持，而打破該連結需要正確解讀2758決議。

該座談會將於18日下午2時在台灣會館的大禮堂舉辦。

「支持台灣加入聯合國」座談會海報詳情（組織者提供）
「支持台灣加入聯合國」座談會海報詳情（組織者提供）

洛杉磯 南加大 聯合國

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