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造福偏鄉教育 南加華人9/16慈善高爾夫球賽

記者張宏/羅蘭岡報導
從左至右依次是長榮航空經理程健、汪蔚興、邱垂煌、廖彬淳、汪志毅、汪郁恩、華航經理李雨玲。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是長榮航空經理程健、汪蔚興、邱垂煌、廖彬淳、汪志毅、汪郁恩、華航經理李雨玲。（記者張宏／攝影）

加州華人慈善高爾夫球賽將於9月16日（星期一）上午11時30分在Yorba Linda的Country Club舉行。本次活動結合高爾夫球賽、慈善晚宴拍賣、愛心捐贈等形式，為嚴長壽創辦的「公益平台文化基金會國際分會」募集慈善基金。款項用於建設偏鄉地區教育，改善弱勢族群的人才培養。

活動召集人廖彬淳表示自2016年起，高爾夫球賽共募得善款超100萬元。今年將接受美國地區非營利公益組織申請善款，共有五個組織會獲選，每個組織將獲一萬元捐贈，如善款仍有剩餘，將捐贈給「公益平台文化基金會國際分會」。今年特點是18洞的發球台將開放給廠商贊助攤位，讓廠商有機會在球場上和140名球員直接面對面溝通。

北美洲台灣旅館公會聯合總會會長汪蔚興表示，旅館公會很開心再次舉辦慈善高爾夫球賽，希望能借助活動凝聚社會力量。今年慈善高爾夫球比賽仍然以四人一組最佳球位(Scramble)國體賽的形式進行。

北美洲台灣旅館公會聯合總會創會會長邱垂煌表示，慈善晚宴是每次活動的重頭戲， 晚宴將於下午5時開始，地點是在 Yorba LindaCountry Club 舉行頒獎及拍賣活動。長榮航空和中華航空分別提供的洛杉磯至台北豪華經濟艙往返機票各一張。

汪志毅表示，當天預計有超過百名高爾夫球好手參加比賽，同時也會有專業高爾夫選手參與，大家共同為華人社會的偏鄉教育做貢獻。 

如想捐款給「公益平台文化基金會國際分會」，歡迎和活動召集人廖彬淳聯繫，電話是626-712-9688。支票抬頭「Alliance Cultural Foundation International」，郵寄地址:17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748。

華人 拍賣 加州

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