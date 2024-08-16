蒙市趙安失蹤案 聽證會延至10月 父親仍被控重罪

Jeffery Chao因涉嫌虛報失蹤和隱匿行蹤被捕，而原定的初步聽證會已延期至10月22日。（記者張庭瑜/攝影）

蒙特利公園市 （Monterey Park）15歲少女趙安（Alison Chao）失蹤案件持續受關注。隨著調查深入，趙安父親Jeffery Chao因涉嫌虛報女兒失蹤並隱瞞其行蹤而被警方逮捕。原定8月15日舉行的案件初步聽證會，延期至10月22日。

根據法院紀錄，Jeffery Chao被指控一項誘拐/隱匿兒童（child stealing/concealment）重罪及一項虛報緊急情況的輕罪。檢方指出，Jeffery Chao在7月16日報警謊稱女兒失蹤，導致警方展開緊急搜索行動，動員多個搜查隊伍在社區內搜尋。經過一周調查，趙安7月23日被發現安全待在格蘭岱（Glendale）一家當地電視台外。

而Jeffery Chao在7月26日因涉嫌謊報女兒失蹤，並隱匿其行蹤而被蒙市警局以涉嫌綁架兒童（child abduction）、共謀（conspiracy）和報假案（falsifying a police report）三項罪名逮捕。7月30日，洛杉磯 縣地區檢察官辦公室正式對他提出謊報失蹤和隱匿兒童的指控。檢方表示，若這些指控成立，Jeffery Chao可能面臨最高五年的監禁。目前他的保釋金已設定為50萬元。

目前，趙安由洛杉磯縣兒童與家庭服務部（Department of Children and Families Service）負責安置，暫時由其母親擔任監護人。趙安在失蹤期間的具體行蹤，當局仍未公布。