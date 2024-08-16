蒙市趙安失蹤案 聽證會延至10月 父親仍被控重罪
蒙特利公園市（Monterey Park）15歲少女趙安（Alison Chao）失蹤案件持續受關注。隨著調查深入，趙安父親Jeffery Chao因涉嫌虛報女兒失蹤並隱瞞其行蹤而被警方逮捕。原定8月15日舉行的案件初步聽證會，延期至10月22日。
根據法院紀錄，Jeffery Chao被指控一項誘拐/隱匿兒童（child stealing/concealment）重罪及一項虛報緊急情況的輕罪。檢方指出，Jeffery Chao在7月16日報警謊稱女兒失蹤，導致警方展開緊急搜索行動，動員多個搜查隊伍在社區內搜尋。經過一周調查，趙安7月23日被發現安全待在格蘭岱（Glendale）一家當地電視台外。
而Jeffery Chao在7月26日因涉嫌謊報女兒失蹤，並隱匿其行蹤而被蒙市警局以涉嫌綁架兒童（child abduction）、共謀（conspiracy）和報假案（falsifying a police report）三項罪名逮捕。7月30日，洛杉磯縣地區檢察官辦公室正式對他提出謊報失蹤和隱匿兒童的指控。檢方表示，若這些指控成立，Jeffery Chao可能面臨最高五年的監禁。目前他的保釋金已設定為50萬元。
目前，趙安由洛杉磯縣兒童與家庭服務部（Department of Children and Families Service）負責安置，暫時由其母親擔任監護人。趙安在失蹤期間的具體行蹤，當局仍未公布。
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