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年長駕駛車禍死亡率高 可避免

記者陳開、朱敏梓、劉子為╱綜合報導
年長者因其駕駛能力受限更容易造成交通事故，需要車管局、政府、社會、家人等方面共同的努力。（讀者提供）
年長者因其駕駛能力受限更容易造成交通事故，需要車管局、政府、社會、家人等方面共同的努力。（讀者提供）

年長者是否應開車上路一直是爭議的話題。不少數據表明，年長者因其駕駛能力受限更容易造成交通事故，但如何應對這一問題，可能需要車輛管理局（DMV）、政府、社會、家人等方面共同的努力。

（世說新聞團隊製作）

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，每天都有20名年長者在車禍中喪生，近540人受傷。其中，在每1000起事故中，70歲以上老年駕駛人的事故死亡率遠高於中年駕駛人。加州交通廳（CA DOT）的數據也顯示，在過去10年，加州65歲以上年長者的交通事故數量增加51%，或許是考量年長者駕車造成的交通事故多發，加州車管局2023年起要求70歲及以上民眾更新駕照時，需要到DMV重新考筆試並測試視力。

年長者駕駛能力受限主要是年老帶來的多方面影響。研究指出，隨著年長，駕駛員的視力、身體機能、記憶力和推理能力會逐漸變差，疾病和藥物也會影響年長者的駕駛水平。此外，根據調查，在所有年齡層中，男性的車禍死亡率都明顯高於女性。

資深保險專家林大衛認為，出於對道路安全的考慮，年長者及其醫生和家人應該理智判斷年長者駕駛能力，減少年長者開車出行的次數，如果年長者駕駛能力確有問題，應避免開車出行，確保自身和他人的安全。同時，林大衛表示，年輕人應該為年長家人承擔更多責任，包括接送長者出行、購買最好的保險、為長者提供更多交通補貼用於打車、乘巴士等。林大衛指出，年長者是很孤獨脆弱的群體，子女應為父母安全多盡一份心力。此外，林大衛還提議，政府和社會也應給予年長者更多關愛，完善公交系統、提升公交的安全性能，並提供更多專門服務年長者的出行選擇。

聯邦疾病防治中心也為年長者提供了許多道路安全的建議，包括：使用CDC的 MyMobility Plan，這是一項幫助年長者保證安全和流動性的計畫；請自己的醫生或藥劑師審查藥物（包括處方藥和非處方藥），以減少副作用和交互作用；每年至少請眼科醫生檢查一次，根據需要配戴眼鏡和矯正鏡片；開車前規畫好路線，尋找最安全的路線，儘量街道光線充足，十字路口有左轉號誌燈，停車方便；與前車保持距離；考慮駕駛的潛在替代方案，例如與朋友一起騎乘、使用共乘服務或搭乘大眾運輸工具。

CDC還提供了一些全年齡段的駕駛者都適用的有效建議；作為駕駛員或乘客，請務必繫上安全帶；在白天和天氣好的時候駕駛，惡劣天氣和夜間駕駛等條件會增加車禍受傷和死亡的可能性；請勿酒後駕車，酒後駕駛會增加車禍的風險，因為酒精會降低協調性並損害判斷力。

聯邦疾病防治中心 加州 CDC

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