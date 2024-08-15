南加再現遊民高檔公寓 月租60元

年長遊民安置公寓Heritage Square South共有69個單元。（記者趙健／攝影）

在南加州洛杉磯縣，新增一處專為年長遊民 開發的永久性安置公寓——Heritage Square South（以下簡稱HSS）。這座三層樓高、共69個單元的長者社區，不僅空間寬敞、裝修整潔，還配備戶外庭院、健身房和室內活動中心等設施。公寓管理人員表示，居民每月最低只需支付60元左右的租金 。

影音：記者趙健

位於巴沙迪那市Fair Oaks Avenue N. 710號的HSS，是一個為55歲以上無家可歸者設計的永久支持性住房項目，入住者必須曾經有過或正在經歷無家可歸。在8月14日舉行的剪綵儀式上，開發商、市政官員、非營利組織代表、銀行業人士等各方參與者分別致辭，分享該項目對解決住房危機的重大意義及開發過程中的挑戰。

公寓內的公共區域。（記者趙健／攝影）

HSS的由BRIDGE Housing開發，由多棟天橋連接的三層建築組成。公共區域設施包括健身房、社區活動中心、庭院、洗衣設施、24小時保全、受控通道，以及約37個停車位。公寓一層還有2200平方呎零售店面，面對Fair Oaks和Orange Grove大道交叉口。該項目耗資2800萬元，獲得多方支持，融資 合作夥伴包括巴沙迪那市、富國銀行（Wells Fargo）和 JLL Real Estate Capital等。

構想到竣工 歷時近20年

巴沙迪那市為公寓提供的支援包括：69張項目制租金補助券（project-based voucher），開發資金699萬2683元，以及低於市價的土地租賃。市長Victor Gordo表示，該項目從最初構想到如今落地，歷時近20年，過程艱難，需要政府、當地社區、融資方等各方支持。但透過為無家可歸者提供永久性住房，不僅改變了他們的生活，也最終使整個社區終受益。

公寓內配有打印機等便利設備。（記者趙健／攝影）

公寓內的活動室。（記者趙健／攝影）

自今年4月29日開放租賃以來，公寓迅速滿員，最後一位租戶已於6月28日入住。居民以非裔，白人、西裔為主。公寓管理員表示，這裡的住戶都是巴沙迪那當地遊民，其中一些甚至是社工直接從街頭找到的，並由社工幫助他們申領每月200多元的救濟金（General Relief）和食品券。入住後，一些居民最低只需支付60元左右的租金。「在巴沙迪那，類似這個面積的一居室公寓，市場價都在2000元以上。」

迅速滿員 市場租金2000元

國會議員趙美心表示，HSS讓近70位老人家有家可回，並且配備專門的個案管理團隊為他們提供支持。而這種基於公寓的項目制租金補助券，讓符合資格申請者可以迅速入住，而無需像第8款租金補助券（Section 8 Housing Choice Voucher）那樣等待房東接收。但是，這類支持性住房仍然遠遠不夠。

當地官員、開發商、非營利組織、銀行代表為Heritage Square Sout長者公寓剪綵。（記者趙健／攝影）

「住房問題本質上是一個關於人的問題。」巴市住房部門主任William Huang指出，巴市28%的遊民在65歲或以上，HSS的落地改變了69位老人的生活軌跡，讓他們有機會改變。他指出，HSS不僅惠及遊民，還對本地經濟產生積極作用，包括改善周邊公共設施和道路、向本地企業採購建築材料、以及創造更多就業機會等。他還呼籲，永久支持性住房離不開項目制租金補助券支持；目前35%的配額遠遠不夠，希望未來能提高這一限制。

在剪綵儀式上，租戶Keith Dickson哽咽著講述自己的個人經歷。當年他為了照顧病重母親，放棄自己的創業公司，最後不得不住在車裡。對於能搬進HSS，他說：「感謝上帝，讓我能夠住進這麼好的地方。」

國會眾議員趙美心（中）為開發商BRIDGE Housing主席兼執行長Ken Lombard（右）和聯合車站遊民服務中心代理執行長Howard Kahn頒發感謝狀。（記者趙健／攝影）

值得一提的是，HSS不僅是一個住房項目。非營利組織聯合車站遊民服務中心（Union Station Homeless Services），專門為這裡的長者居民提供支持性服務，他們會根據住戶個人情況，制定個性化服務計畫，幫助他們重新融入社會或回歸家庭。聯合車站遊民服務中心代理執行長Howard Kahn說，住房不僅僅是一個居住空間，更是一個讓人們能夠實現自我價值的家。