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印太研究中心談美國大選 共和黨華人代表與會

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
共和黨人談大選，（左起）印太研究中心創始人陳貴東、前聯邦教育部副助理部長張曼君、38區國會議員候選人秦振國。（記者朱敏梓/攝影）
共和黨人談大選，（左起）印太研究中心創始人陳貴東、前聯邦教育部副助理部長張曼君、38區國會議員候選人秦振國。（記者朱敏梓/攝影）

印太研究中心和美洲茶道學會於日前在蒙特利公園市舉辦座談會，邀請共和黨全代會華人代表及前聯邦教育部副助理部長張曼君（Marina Tse）、38區國會議員候選人秦振國談今年美國總統大選以及華人參政必要性。

張曼君表示，川普的執政觀念是「為了大家的利益，而不是為了政府的利益」，他主張政府要為人民服務，提倡小政府，從減少稅收、提升人們的生活質量著手，提高經濟。她強調，川普以商人起家，注重商業的發展，保護企業主的利益，尤其對於許多中小企業主華人是非常有利的。

對於川普之前頗具爭議的反亞裔言論，張曼君表示，在新冠疫情期間，川普最關注的是如何預防新冠疫情，而不是針對亞裔的仇視，事實上在川普就任期間，任用了許多亞裔的官員，例如交通部長趙小蘭。

對於民主黨的候選人賀錦麗，張曼君認為，民主黨堅持政府為主、高稅收的主張，而政府是為人民服務的，人民的決定才是美國的決定，而民主黨卻要擴張政府的權利，這種過度控制並不是人民想要的。此外她指出，民主黨為了拉選票，大量放入無證移民，並在各大媒體造勢，但她相信美國人民有智慧，會做出正確的決定。

秦振國表示，政治就是醫治社會的病，作為政治人物，最重要的就是兩件事：服務和保護。然而極左人士理想化的政策卻遠超出人們所能接受的範圍，尤其加州人能深深感受到打砸搶、通貨膨脹、學校父母權益受損等各種問題，這不僅會影響未來，還會影響下一代。秦振國說，例如對於遊民，加州主張建立可負擔住房，但另一方面又推行高油價、高稅收以及環境保護政策，這與高密度蓋房政策背道而馳，這說明執政黨在推進法案時並沒有考慮長期的發展和利益。因此現在最重要的就是改變，唯一能解決的方法就是換掉當政者。

對於華人關心的下一代成長，秦振國補充，目前的政府過度重視性別教育，如果忽視了道德、科學等教育，這樣培養出來的孩子沒有求生和成長的技能，甚至可能會影響到整個家庭的發展與和諧。此外，「由於通貨膨脹，我們的下一代面臨很大的住房壓力」。他表示，但是現在的國會議員中，並沒有真正了解華人背景和需要的人，當下的政壇需要為華人權益而發聲的代表。他呼籲華人多關心政治，多參與地方選舉，因為政治與人們的生活不可分割。

華人 川普 民主黨

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