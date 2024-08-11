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爾灣男刺死72歲母 衝警遭擊斃

編譯陳盈霖╱綜合報導
爾灣日前發生男子持刀刺死母親後，遭警方擊斃事件。(FOX 5）
爾灣日前發生男子持刀刺死母親後，遭警方擊斃事件。(FOX 5）

橙縣紀事報報導，爾灣（Irvine）8日發生一起持刀男子刺死母親後，遭警方開槍擊斃事件。爾灣警局9日確認該名男子為37歲的帕維亞蒙塔札（Paul Parvea Montazer）。

警方表示，他在當天（週四）下午3時前，在靠近珊瑚樹巷（Coral Tree Lane）的綠樹巷（Green Tree Lane）襲擊他72歲的母親帕爾文蒙塔札（Parvin Montazer）。當警方試圖阻止帕維亞刺殺母親時，他衝向一名警員，隨後遭警方開槍射殺，儘管現場進行緊急救護，但這對母子均當場身亡。警方於案發現場發現一把刀，目前全案正調查中，尚不清楚這對母子間是否曾發生其他爭執。

根據法院紀錄，蒙塔札在拉斯維加斯（Las Vegas）有犯罪記錄。2019年首次犯罪中，他因犯有家暴輕罪被處緩刑，且完成家暴輔導與社區服務。2022年，他因毆打造成被害人實質身體傷害及抗拒執法人員而被起訴，原本同意認罪，且預計今年4月判刑，但在其律師發現這將被認為是重罪後，決定撤回認罪，該案延期至本月。

蒙塔札的父親，帕爾文前夫帕瓦茲蒙塔札（Parviz Montzer）表示，已有多年未與他們聯繫，對兒子犯罪史毫不知情，也不知前妻遭襲擊原因。

這起槍案是爾灣警局不到一內，所發生的第二起警察開槍事件。警方於5日擊斃一名男子，該男在刺殺所照顧的殘障男子後，持刀面對警方。

相關單位呼籲目擊8日襲擊案或知情者聯繫探員Brian Felling，

949-7247189或電郵[email protected]

爾灣 家暴 橙縣

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