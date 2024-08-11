加州口琴夏令營 名家現場授技藝

從左至右依次是陳敏永、張邵齊、李孝明老師和余佩芳、趙子懿和黃永鉅。（記者張宏／攝影）

美國加州 客家會和洛杉磯 聽竹口琴樂團與爾灣 愛樂口琴團10日在洛杉磯僑教中心舉辦為期一天的口琴夏令營，邀請來自台灣的口琴家李孝明、 余佩芳和張邵齊現場傳授口琴技藝，吸引近百人參與，場面熱鬧。

李孝明1993年在德國舉辦的世界口琴節比賽中獲得小合奏亞軍，成為台灣口琴界第一個在國際獲獎的團隊，並曾在東亞和歐美等地舉辦多場口琴音樂會。他帶了各種不同種類的口琴，用一整天的時間分享口琴知識和吹奏技巧，希望能對口琴愛好者有所幫助。

加州客家會會長黃永鉅表示，口琴樂團在南加數量不多，這次請到台灣來的口琴大師和聽竹基金會、爾灣愛樂口琴團一起舉辦這個活動，參與者踴躍，藉此機會能把口琴愛好者聚集在一起，做口琴技巧的交流，大家都能有滿滿收穫。

聽竹口琴社創社會長張勵志表示，洛杉磯聽竹基金會有聽竹男、女聲合唱團及口琴樂團。口琴樂團從2021年開始網路和實體口琴課，指揮老師是宋創元。這次台灣來的專業口琴老師指導大家，能彌補平時教學不足。

洛僑中心主任陳敏永表示，每個周六社團活動很多，也是僑教中心最忙碌的時刻，感謝聽竹樂團和客家會能一起舉辦這樣有意義的活動。為退休長者們舉辦這樣的活動，學習音樂和陶冶情操。他鼓勵客家會和聽竹多多舉辦這樣的活動，僑教中心有足夠空間供大家使用。