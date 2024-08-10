我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

北美華人會計師協會 汪光中當選會長

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
三位新當選的2025年監事長李崇正（左起）、會長汪光中及理事長張青。（記者張庭瑜／攝影）
三位新當選的2025年監事長李崇正（左起）、會長汪光中及理事長張青。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人會計師協會9日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行2025-2026年度會員大會，選出新一屆領導團隊。由現任副會長汪光中接任會長，現任會長張青轉任理事長，現任理事長李崇正轉任監事長。

當天逾70位會員、理監事出席大會，在張青主持下，經由協會法律顧問張仁川律師和三位前會長梁俊鎧、葉俊麟、郭凱琪會計師監票，順利完成改選。大會還選出25位會計師理事和20位非會計師理事。新團隊任期自2025年1月1日起至2026年12月31日止。北美華人會計師協會則將於10月27日(周日)在工業市Pacific Palms Resorts舉行年會暨新舊任會長交接儀式，歡迎僑界人士踴躍參加。

20位非會計師理事與新任會長團隊合影。（記者張庭瑜／攝影）
20位非會計師理事與新任會長團隊合影。（記者張庭瑜／攝影）

新會長汪光中表示，協會近年來吸引眾多年輕專業人士加入，聲譽日隆。他承諾將不辜負社區期待，發展協會成為僑社重要橋梁。除稅務服務外，加強諮詢等領域服務，並計畫每年舉辦兩次社區演講會，為僑胞提供全面資訊。

卸任會長張青回顧任內成果時指出，協會已立足北美，走出南加州，進行多次全國性及北美區域交流。他相信在汪光中的帶領下，協會將更上一層樓。新任監事長李崇正表示，北美華人會計師協會對社區的貢獻有目共睹，作為新任監事長，他將竭盡所能，為協會提供更多顧問服務，提升協會的價值。

北美華人會計師協會舉行2025-2026換屆選舉，汪光中當選新會長。（記者張庭瑜...
北美華人會計師協會舉行2025-2026換屆選舉，汪光中當選新會長。（記者張庭瑜／攝影）

新當選的25位會計師理事包括：周亞民、于惠民、岳永恩、洪巍、吳月芳、楊搓儀、林詩宇、張穎、鐘實、徐夢琳、張丹丹、葉旭旻、楊平、何瓊瑤、周月美、陳柏宇、郭律言、林恭蓉、洪芬華、蘇凱婷、欒聖梅、李佩芬、陳新元、汪光中及張青。20位非會計師理事則包括：屠美玲、林恆毅、蘇凱筠、簡志誠、余崇孝、唐巍嵐、張敏、鄭怡薇、古紹崙、廖雲霞、劉夢欣、于仁豪、程泓勳、劉艷秋、張國興、廖彬淳、陳啓耕、劉靜、陳家全、林名甫。

25位會計師理事與新會長團隊合影。（記者張庭瑜／攝影）
25位會計師理事與新會長團隊合影。（記者張庭瑜／攝影）

華人 加州 南加

上一則

演員姜塵來美追夢 克服語言障礙 設戲劇影視化培訓課

下一則

8月6日5.2級地震 今年全美第2大

延伸閱讀

NBA兩球星 啟動屋崙XChange計畫 500萬津貼推動創業

NBA兩球星 啟動屋崙XChange計畫 500萬津貼推動創業
北美華人會計師協會換屆 汪光中接任會長

北美華人會計師協會換屆 汪光中接任會長
紐約長島納蘇郡將禁戴口罩 華社反應不一

紐約長島納蘇郡將禁戴口罩 華社反應不一
布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名
聖伯納汀諾「綠洲」商業開發案 將帶動當地經濟

聖伯納汀諾「綠洲」商業開發案 將帶動當地經濟
民主黨全代會19日開幕 洛城華人參與

民主黨全代會19日開幕 洛城華人參與

熱門新聞

好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20
Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸