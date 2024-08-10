北美華人會計師協會 汪光中當選會長
北美華人會計師協會9日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行2025-2026年度會員大會，選出新一屆領導團隊。由現任副會長汪光中接任會長，現任會長張青轉任理事長，現任理事長李崇正轉任監事長。
當天逾70位會員、理監事出席大會，在張青主持下，經由協會法律顧問張仁川律師和三位前會長梁俊鎧、葉俊麟、郭凱琪會計師監票，順利完成改選。大會還選出25位會計師理事和20位非會計師理事。新團隊任期自2025年1月1日起至2026年12月31日止。北美華人會計師協會則將於10月27日(周日)在工業市Pacific Palms Resorts舉行年會暨新舊任會長交接儀式，歡迎僑界人士踴躍參加。
新會長汪光中表示，協會近年來吸引眾多年輕專業人士加入，聲譽日隆。他承諾將不辜負社區期待，發展協會成為僑社重要橋梁。除稅務服務外，加強諮詢等領域服務，並計畫每年舉辦兩次社區演講會，為僑胞提供全面資訊。
卸任會長張青回顧任內成果時指出，協會已立足北美，走出南加州，進行多次全國性及北美區域交流。他相信在汪光中的帶領下，協會將更上一層樓。新任監事長李崇正表示，北美華人會計師協會對社區的貢獻有目共睹，作為新任監事長，他將竭盡所能，為協會提供更多顧問服務，提升協會的價值。
新當選的25位會計師理事包括：周亞民、于惠民、岳永恩、洪巍、吳月芳、楊搓儀、林詩宇、張穎、鐘實、徐夢琳、張丹丹、葉旭旻、楊平、何瓊瑤、周月美、陳柏宇、郭律言、林恭蓉、洪芬華、蘇凱婷、欒聖梅、李佩芬、陳新元、汪光中及張青。20位非會計師理事則包括：屠美玲、林恆毅、蘇凱筠、簡志誠、余崇孝、唐巍嵐、張敏、鄭怡薇、古紹崙、廖雲霞、劉夢欣、于仁豪、程泓勳、劉艷秋、張國興、廖彬淳、陳啓耕、劉靜、陳家全、林名甫。
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