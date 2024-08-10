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反去中課綱論壇 18日洛杉磯登場

洛杉磯訊
中美論壇社訂8月18日主辦「鞏固台海和平基石，深化中華文明傳承，重修台灣，『去中』課網論壇」。（主辦單位）
中美論壇社訂8月18日主辦「鞏固台海和平基石，深化中華文明傳承，重修台灣，『去中』課網論壇」。（主辦單位）

當前兩岸關係空前緊張，台灣人民和大陸人民十分關注海峽兩岸的和平能否維繫。（美國）中美論壇社將於8月18日主辦「鞏固台海和平基石，深化中華文明傳承，重修台灣，『去中』課綱論壇」，歡迎南加各界華人踴躍參加。

主辦單位指出，中華文明正在走向復興，成為塑造未來世界新文明的力量之一，但台獨力量正在透過修改台灣從小學至高中十二年教育的課程大綱，企圖割斷這個和平的基礎，新課綱的實施將嚴重影響未来台灣人的兢爭力，引發海外華人強烈關注。

由（美國）中美論壇社牽頭主辦，邀請保釣促統聯合會、洛杉磯榮光聯誼會、北美洲台灣鄉親聯誼會、美中文化協會、加州國際教育研究院協辦，邀請到反對「去中課綱」的台北第一女子中學國文教師區桂芝女士，主講「在逆流中重建中華文化的信仰」，及國立嘉義大學歷史系主任吳昆財教授，主講「歷史虛無主義的108課綱和教科書」。

論壇舉辦日期是8月18日（星期日），時間為下午2時至4時30分，地點在Marriott Courtyard Hotel—樓Crystal A室，555 N Atlantic BIvd. Monterey Park。中美論壇社歡迎民眾踴躍參加，免費入場，報名預定座位請短信626-274-8555 [email protected][email protected]

華人 加州 南加

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