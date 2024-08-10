跨越文化橋梁 姜塵加入「炭火同盟」做公益

姜塵堅持幫助扶助自閉症兒童，榮獲「2016第十屆公益中國愛心大使」獎。（受訪者提供）

「當看到我的導師俞敏洪老師捐贈新東方全部的桌椅，身在雨中卻為別人撐傘那一刻，我頓悟，成功不是最重要的事情，付出愛才是。」姜塵不僅為此加入「炭火同盟」公益組織，定期資助有需要的家庭和孩子，也更加堅定她在美國繼續投身兒童戲劇影視化教育的決心。

姜塵目前在南加爾灣市創辦了Starbridge Academy兒童青少年戲劇影視教育培訓中心，憑藉其廣泛的人脈和資源，迅速拓展教育藍圖。她不僅親力親為，更聯合史丹福大學 兒童心理學博士Cody Abbey、奧斯卡 影后Julianne Moore的表演老師Peter Frisch、紐約電影學院的Kenneth等教育師資，為孩子們提供高品質的課程。

姜塵說，每個孩子就像天上的星星獨一無二，在成長的路上離不開父母的支持與理解，在每一個成長階段，也都需要多個「橋梁」來連結他們的興趣與熱愛，成就夢想。「Starbridge」的初衷，就是希望能夠一路陪伴有熱愛、有夢想的孩子，探索成長路上有趣的旅程。她說：「無論是以怎樣的形式，我們的目標是讓孩子自信。自信，是孩子成長為大人過程中最重要的課程。」

目前，她與好萊塢 電影「Star Trek」導演Jeffrey Jacob Abrams和著名製片人Frederic Golchan建立合作關係，並為西班牙語、俄語為母語的孩子提供多語種服務，希望通過多語言、沉浸式的教育模式，讓更多孩子在美國仍保持對不同文化的興趣和熱愛。

姜塵也積極促進美中文化交流，她通過自己的經紀公司，將更多好萊塢明星和項目引入中國。最近，她以主持人身分參與製作央視CCTV6電影頻道的「世界電影之旅」，邀請好萊塢電影人幫助中國觀眾更好地了解世界電影。在體育領域，姜塵簽下了NBA球星Tyrese Haliburton在中國的商務經紀約，進一步擴展業務範圍，並協助湖南衛視在最近熱播的「歌手2024」節目中邀約歐美藝人，促進兩國文化交流。

姜塵說：「希望有一天我能夠用英文演講，分享自己的成長故事，激勵更多年輕人勇敢追夢，不畏懼跨越文化和語言的障礙。」