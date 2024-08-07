洛男涉性虐2男童 受害者恐更多 警方追查

一名曾在洛杉磯縣數十所學校和兒童保育機構工作的27歲男子，被控涉嫌對兩名男孩性虐待數年。（洛縣檢察長辦公室）

一名曾在洛杉磯 縣數十所學校和兒童保育機構工作的27歲男子，被控涉嫌對兩名男孩性虐待（sexual abuse）長達數年。警方相信還有更多潛在受害者。

洛縣 檢察長辦公室6日宣布，南門（South Gate）居民桑多瓦爾(Andrew Louie Sandoval)，被控自2015年11月至今年，在不同場合對兩名年齡在4至9歲之間的未成年人性虐待。

桑多瓦爾被指控對14歲以下兒童實施七項猥褻行為、以及一項持有超過600張兒童或青少年色情圖片和影片。

桑多瓦爾於7月24日被捕。南門市和洛杉磯市警局官員表示，經調查，他們相信可能還有更多受害者。

洛縣檢察長辦公室表示，執法部門正在聯繫桑多瓦爾以前的雇主，包括洛杉磯縣數十所學校和兒童保育中心，以「核實他的職責範圍和持續時間」。調查人員正在編制桑多瓦爾受僱過工作場所清單；一旦核實，將向公眾發布該清單。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）表示，這些針對兒童的犯罪性質令人憎惡，被告在學校和兒童保育機構就業 的情況令人極為擔憂，他呼籲任何可能知道更多資訊的人站出來。舉報熱線：323-563-5436。

桑多瓦爾定於8月13日在紐瓦克法院（Norwalk Courthouse ）受審，保釋金705萬元。如果罪名成立，他最高面臨終身監禁。