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男子航班中企圖打開逃生門 被判19個月監禁

編譯陳盈霖／綜合報導
男子瑞佛斯2022年在搭機途中試圖打開緊急逃生門把手，今年7月31日被判處19個月監禁。（ABC）
男子瑞佛斯2022年在搭機途中試圖打開緊急逃生門把手，今年7月31日被判處19個月監禁。（ABC）

巴沙迪那星報報導，52歲男子瑞佛斯（Juan Remberto Rivas）2022年2月13日，從洛杉磯搭機前往華盛頓特區（Washington D. C.），飛行途中試圖打開緊急逃生門被捕，密蘇里州西區（Western District of Missouri）地方法院法官凱馬克（Roseann A. Ketchmark）今年7月31日將其判處19個月聯邦監禁。

根據法庭文件，瑞佛斯當天搭乘美國航空（American Airline）1775航班，航行中他起身走到飛機前方，與一名空服員爭吵。根據聯邦調查局（FBI）探員莫利納（Thoman Richard Malena）一份書面指出，涉案人用西語告訴一名空服員，稱有人試圖傷害他，且跟蹤他上飛機，他還聽見這些人用電話威脅他的家人。

瑞佛斯隨後從空服員餐車中拿走塑膠餐具，將其放入衣袖中，像持有尖銳武器一般握住它。他還拿起一瓶小香檳酒，企圖將其打碎，且將服務推車推向一名空服員，接著試圖抬起緊急逃生出口門把手。另一名空服員見狀，用咖啡壺敲擊瑞佛斯頭部兩次，數名乘客衝上前，將身高約六呎三吋，體重約240磅的他壓倒地，用膠帶綁住其雙腿，銬上手銬將其制服。

一名乘客告訴莫利納，瑞佛斯當時用力拉門，導致門被移開兩至三吋。該航班被迫改道至堪薩斯城（Kansas City）國際機場。根據法庭文件，飛機降落堪薩斯城後，他還襲擊逮捕他的執法人員試圖逃跑，導致數名警員受傷。

瑞佛斯今年1月23日承認干擾機組員和乘客的罪名，他被勒令向美國航空（American Airline）支付6萬4434元賠償金，且無資格獲得假釋。他還面臨對密斯里州普拉特縣（Platte County）執法人員襲擊等指控。

密蘇里州 咖啡 洛杉磯

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