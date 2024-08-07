熱浪持續 聖地牙哥關閉多處沙漠公園、印第安保留地

廣受南加州露營者喜愛的聖地牙哥Anza Borrego附近的Agua Caliente和Vallecito兩處縣立公園，因高溫原因將關閉至8月31日。勞工節長周末重新開放。（聖地牙哥縣政府）

南加州熱浪 持續，各地幫助民眾消暑降溫，減少高溫 可能導致的生命安全隱患。洛杉磯不少民眾夏季喜歡前往的聖地牙哥 縣的多處沙漠公園和印第安保留地，本月將暫時關閉；洛杉磯市和洛杉磯縣也開放各地免費消暑中心，幫助民眾安度酷暑。

聖地牙哥縣6日宣布將關閉其東部地湖濱地區（Lakeside）的El Capitan County Preserve和Ramona地區的Mt. Gower。

Anza Borrego附近的Agua Caliente和Vallecito兩處縣立公園，也將閉門謝客。原因是這些地區8月出現極度高溫，很多地區路況困難且偏僻，如果一旦出現緊急狀況，救援非常困難。

根據國家氣象預報，聖地牙哥縣部分地區從6日起未來數天將出現持續華氏三位數字的高溫，8月也是聖地牙哥全年平均溫度最高和極端熱浪最多的月份。

聖地牙哥縣公園與與娛樂部負責人表示，他們每年都會根據氣溫情況關閉公園一段時間，避免民眾出現危險和營救困難，公園娛樂部也趁機對公園進行維修和保養，包括小溪和步道清理等。El Capitan和Mt. Gower保留地以及Caliente和Vallecito縣公園都將關閉到8月31日，勞工節長周末將重新開放。

洛杉磯縣最近兩周也出現持續高溫，大部分地區本波高溫熱浪將持續至本月中旬。國家氣象局表示，南加州地區今年熱浪時間雖然來的比較晚，但勢頭凶猛，比如棕櫚谷和蘭卡斯特等地區今年的極熱溫度已創下多年來新高，棕櫚谷近日最高氣溫達到114度，打破了1989年創下的110度紀錄，而蘭卡斯特的最高氣溫達115度，打破了1989年和2017年創下的110度紀錄。

據國家氣象局稱，極端熱浪將在本周的大部分時間裡持續席捲整個地區，尤其是內陸地區，內陸山谷、山脈和沙漠的高溫將達到105至115度。

洛縣和聖地牙哥縣健康部門均建議民眾注意防暑，盡量減少烈日下的戶外活動，如果堅持健行，最後有同伴一起出行，最好不要帶狗狗在太熱的地方行走，帶足飲水，每兩至三里建議帶一公升水。