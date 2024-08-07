熱浪持續 聖地牙哥關閉多處沙漠公園、印第安保留地
南加州熱浪持續，各地幫助民眾消暑降溫，減少高溫可能導致的生命安全隱患。洛杉磯不少民眾夏季喜歡前往的聖地牙哥縣的多處沙漠公園和印第安保留地，本月將暫時關閉；洛杉磯市和洛杉磯縣也開放各地免費消暑中心，幫助民眾安度酷暑。
聖地牙哥縣6日宣布將關閉其東部地湖濱地區（Lakeside）的El Capitan County Preserve和Ramona地區的Mt. Gower。
Anza Borrego附近的Agua Caliente和Vallecito兩處縣立公園，也將閉門謝客。原因是這些地區8月出現極度高溫，很多地區路況困難且偏僻，如果一旦出現緊急狀況，救援非常困難。
根據國家氣象預報，聖地牙哥縣部分地區從6日起未來數天將出現持續華氏三位數字的高溫，8月也是聖地牙哥全年平均溫度最高和極端熱浪最多的月份。
聖地牙哥縣公園與與娛樂部負責人表示，他們每年都會根據氣溫情況關閉公園一段時間，避免民眾出現危險和營救困難，公園娛樂部也趁機對公園進行維修和保養，包括小溪和步道清理等。El Capitan和Mt. Gower保留地以及Caliente和Vallecito縣公園都將關閉到8月31日，勞工節長周末將重新開放。
洛杉磯縣最近兩周也出現持續高溫，大部分地區本波高溫熱浪將持續至本月中旬。國家氣象局表示，南加州地區今年熱浪時間雖然來的比較晚，但勢頭凶猛，比如棕櫚谷和蘭卡斯特等地區今年的極熱溫度已創下多年來新高，棕櫚谷近日最高氣溫達到114度，打破了1989年創下的110度紀錄，而蘭卡斯特的最高氣溫達115度，打破了1989年和2017年創下的110度紀錄。
據國家氣象局稱，極端熱浪將在本周的大部分時間裡持續席捲整個地區，尤其是內陸地區，內陸山谷、山脈和沙漠的高溫將達到105至115度。
洛縣和聖地牙哥縣健康部門均建議民眾注意防暑，盡量減少烈日下的戶外活動，如果堅持健行，最後有同伴一起出行，最好不要帶狗狗在太熱的地方行走，帶足飲水，每兩至三里建議帶一公升水。
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