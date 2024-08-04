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科斯塔梅沙社區居民投訴 19人涉毒被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
科斯塔梅沙市警局日前在一處涉及三戶單位的住宅逮捕19人，他們涉嫌販毒、違反假釋與緩釋規定等罪名。（取自科斯塔梅沙市警局）
科斯塔梅沙市警局日前在一處涉及三戶單位的住宅逮捕19人，他們涉嫌販毒、違反假釋與緩釋規定等罪名。（取自科斯塔梅沙市警局）

橙縣紀事報報導，科斯塔梅沙（Costa Mesa）一社區居民投訴鄰居出現「潛在非法居住者」和「非法毒品活動」，警方2日（周五）宣布在該市市府附近，一處涉及三戶單位的住宅中逮捕19人。其中，執法人員1日在執行搜查令和假釋檢查時逮捕17人，另兩名嫌犯數小時後抵達該地點時也被逮捕，他們涉嫌販毒、違反假釋及緩釋規定及拒捕等多項罪名。動物管制相關單位也於1日於現場處理該處房產內的動物，三個車庫均用木板封起來並固定。

科斯塔梅沙市警局官員邁爾斯（Dan Miles）說，這地方一直是城市的問題點。該市市長史蒂芬斯（John Stephens）說，他接獲住在Clearbrook Lane 100號街區附近居民多次來信和投訴電話，這些人的行為影響附近居民。

社區居民沃爾布倫（Kelly Walbrun）表示，一年多來，她一直就該住宅存在的問題與警方聯繫，「他們偷我們的包裹，翻出我們的垃圾，整夜騎自行車，並在孩子周圍拿出他們的吸毒管。」她認為警方行動過於緩慢，最後直接找上市長。警方官員並未對此發表評論。

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