對付鼠害 過來人稱大型黏鼠板效果佳

夏天是南加州 的老鼠們活動高峰期，對付狡猾的老鼠，不少民眾絞盡腦汁卻不得要領，但愈來愈多的住家和商家發現，一種簡單的黏鼠板，用最原始的強力黏連方式活捉老鼠，看得見摸得着，相當有效。

鑽石吧華人 旅遊業者顔先生表示，他家靠山，全年老鼠不斷，已到了恨之入骨不得不除的程度。前一陣子他回中國之前，特地到塔吉特超市買回到了一批老鼠藥，分放在房子各處。沒想到一個半月後回到家推門一看大吃一驚，老鼠不但沒少，反而留下滿地老鼠屎，「我猜這些老鼠藥不但沒能殺死老鼠，反而引來更多老鼠」，顔先生氣得想要找商家退貨。

為治鼠害，顔先生認真請教各方，「我發現很多人寫的帖子，最有效的都說是黏鼠板」，他嘗試買回黏鼠板，放在老鼠經常出沒的地方，三天連逮三隻，獲得打鼠以來最佳成績。

洛杉磯 曾因市政府閙鼠害登上全國新聞版面，老鼠猖獗讓洛杉磯不少住家和商家都相當頭疼。一位華人企業負責人表示，他們公司也發現不少老鼠，員工上班都不時能夠看到老鼠在過道上招搖穿行。請來專人估價，說要根據公司面積，打退鼠害至少要2500元，而且不打包票。精明的老闆請員工們集思廣益，最後也是採用黏鼠板，短短數月收穫12隻碩鼠。

「我的經驗是晚上放置黏鼠板效果更好，而且黏鼠板一定要夠大，不能省錢，」格蘭杜拉李先生表示，他家也是靠山，院子植物很多，院子花棚上經常看到老鼠出沒，車庫也有老鼠痕跡。開始買了小型的黏鼠板，卻發現很多黏鼠板不翼而飛，不但沒看到老鼠被黏住，連黏鼠板也沒了蹤影。後來才發現，他家院子裡的老鼠肥碩力氣大，即便被黏鼠板黏住，這些老鼠也依然有力氣將黏板拖走，逃得無影無蹤。他後來換了面積大的黏鼠板，逮鼠幾乎是百發百中。

李先生說，雖然買回來黏鼠板已帶有一定的味道，比如花生的香味能夠吸引老鼠，但他自己還特別在黏鼠板上加上新鮮Cheese、臘肉和鮮炒的花生豆，老鼠們就會聞香而來。不過他的經驗是，如果兩天內黏鼠板沒有收穫，最好重新換個地方放置，給老鼠們送食上門；但如果四、五天還沒是沒有收穫，最好把舊板扔掉，一來因為黏鼠板上落了灰塵影響黏度，二來可能那一帶的老鼠非常狡猾或已知道避開了陷阱，這時最好暫停設套，等老鼠們淡忘之後再操作。