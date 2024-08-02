哈仙達岡設永久遊民中心 難推翻

哈岡社區代表及支持者呼籲反對設立永久遊民收容中心。（本報資料照片）

南加州洛杉磯 縣未建制區哈仙達岡（Hacienda Heights哈岡）設立永久遊民 收容中心計畫，雖然當地反對居民多次抗爭，但似乎已經成定局。哈岡華協會長方孝偉8月1日表示，已經定案無法挽回，預計2025年中期將正式運營，收容遊民140多人。方孝偉指責該項目運營管理方、非營利機構WORKS，沒有充分評估設立永久遊民收容中心對哈岡社區造成的最糟糕結果。該項目相當於在哈岡安置了一顆「定時炸彈」。

本報曾對哈岡居民反對設立遊民收容中心有過多次報導。方孝偉表示，在疫情期間洛杉磯縣實施州府旨在為無家可歸者提供臨時住處的門匙計畫（Project Roomkey），哈岡前身為汽車旅館Motel6的「七街村」（7th Ave. Village)用於遊民臨時收容站。但現在洛縣府將改臨時收容功能變為永久性，成為一個永久的遊民收容中心。對於當地居民多次抗爭結果，方孝偉也表示，據來自該項目運營管理方的報告，該永久性遊民收容中心將於2025年5月後開始正式運營。也就是說，該項目成為定局，無法通過居民抗爭來終止或撤銷，但居民抗議行動將該項目實施時間延後了。

方孝偉認為，對哈岡社區來說，這是一個很糟糕項目。縣府先前在當地的各種開發項目，都要開公聽會。但州長對於設立遊民收容中心項目，改變了規則，即不需要舉辦公聽會。一切都是行政命令，所以在居民開始抗議時，縣府就已經對該項目發了許可。沒有環境評估，更沒有交通影響報告。此外，縣府從2017年開始，就開始為實施遊民收容計畫在當地居民物業稅中收取一部分，作為遊民收容經費，每年高達逾3億5000萬元，至今已經近20億元，雖然數量龐大，但並未提供居民在治安的任何幫助。

方孝偉說，該項目計畫收容遊民142人。反對居民現在的訴求是該項目要承擔額外增加社區維安警力及巡邏費用，永久遊民收容中心的設立絕不能拉低社區安全標準，還有附近小學增加保安的費用，保證學生們的安全，也要由該項目負責。他表示，「我們可以照顧遊民，但不能損害哈岡居民的利益！」

方孝偉進一步指出，該項目運營管理方、非營利組織WORKS，未全面評估該項目對社區帶來的多方面影響，在日前舉行的社區會議上，該組織負責人只是從正面來解釋，說「好聽的」。方孝偉說，假如出現遊民中心運營持續虧損，補貼不到位，無法運營下去，怎樣處置？另一個更嚴重結果，就是項目一旦破產了，怎麼辦？所以說，該項目猶如在哈岡安置了一顆「定時炸彈」。