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「喜茶」洛杉磯首店開張 民眾排3.5小時嘗鮮

記者朱敏梓、劉子為、金維多／洛杉磯報導
喜茶開業掀起排隊熱潮。（世說新聞團隊／攝影）
喜茶開業掀起排隊熱潮。（世說新聞團隊／攝影）

洛杉磯地區奶茶市場競爭日益激烈，中國大陸知名奶茶品牌喜茶，近日在比佛利山羅迪歐大道(Rodeo Drive)）盛大開業，連NBA快艇隊名將喬治（Paul George）也來捧場。26日（周五）開業首日，儘管豔陽高照，現場依舊大排長龍。那麼民眾的熱情究竟有多高漲？來到洛杉磯的喜茶是否有創新、味道又如何呢？

 （視頻來源：世說新聞團隊製作）

洛杉磯首家喜茶位於比佛利山最繁華地段羅迪歐大道。世界日報世說新聞團隊於開業時間11時到達，隊伍已經排到了對街馬路上，約有上百人。據悉，第一位顧客早上七時半就開始排隊，一位女生表示，她九時半到達時，就已經大排長龍。這個來自中國的網紅奶茶品牌自從宣布入駐洛杉磯後，就受到萬眾期待。雖然開業當天夏日炎炎，但酷暑並未澆滅喜茶迷的熱情，許多華人早早驅車趕來，只為一品爆款奶茶風味。一位華人民眾表示，他驅車從奇諾岡市（Chino Hills）趕來，路上大約花費一個半小時，他知道喜茶在國內非常火，就想來品嘗味道究竟如何。

喜茶招牌飲品之一輕芝多肉葡萄。（世說新聞團隊／攝影）
喜茶招牌飲品之一輕芝多肉葡萄。（世說新聞團隊／攝影）

經歷兩個多小時的等待後，世說新聞團隊終於進店。在下完單後，屏幕上會顯示訂單進度。值得一提的是，喜茶的點單系統目前並沒有小費的選項。

櫃檯上擺滿了飲品。（世說新聞團隊／攝影）
櫃檯上擺滿了飲品。（世說新聞團隊／攝影）

由於開業首日買一送一，幾乎每位顧客都是兩杯起點，櫃檯上擺滿了出單的飲品。洛杉磯的喜茶沿襲了喜茶品牌特色，即選用真牛奶、真茶葉、蔗糖以及水果等天然原料製作，依舊主打「多肉」、「芝士」等核心產品，包括爆款飲品輕芝多肉葡萄、芝芝桃桃等，略帶鹹味的芝士奶蓋搭配飽滿果肉，清爽解膩，還有季節限定、在美國很難見到的楊梅系列也十分吸睛，當然經典的黑糖波霸奶茶系列也必不可少。比佛利山店還推出獨家「加州限定」款飲品「加州日落」，綠妍茶香搭配檸檬和西柚片，還有香橙果肉，口感十分豐富。喜茶飲品定價大多在6.49-9.99元之間。

洛杉磯 比佛利山 加州

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