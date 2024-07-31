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被警犬咬傷 女子控告洛縣警局

編譯陳盈霖／綜合報導
近年來警犬計畫受到愈來愈多監管。（FOX 11）
近年來警犬計畫受到愈來愈多監管。（FOX 11）

洛杉磯時報報導，44歲拉米雷茲（Rosa Ramirez）與代表律師佛林（Colleen Flynn），日前在洛縣高等法院對洛縣警局提起訴訟，稱去年她在自家門前與一名洛縣警局官員交談時，一隻未拴繩的巡邏警犬突然衝過來將其壓住並咬傷。她要求洛縣警局終止其「發現並咬」（find and bits）計畫。

這起事件發生於2023年2月22日，洛縣警局人員在南洛杉磯搜尋一名在逃嫌犯時來到拉米雷茲家門口，當她張嘴往前邁出時，一隻55至65磅重的巡邏犬從左側對她發出攻擊。訴訟稱，這隻狗咬了米拉雷茲，從其左手咬掉一大塊肉，緊急送醫後，她的傷勢需多次手術與皮膚移植。事發至今超過一年，佛林說，拉米雷茲依然無法用左手握物，感覺麻木與受限。她告訴洛杉磯時報，「不需要再有像拉米雷茲這樣的受害者，這些狗是『發現並咬』的狗，不僅發現人，還會咬人。」

洛縣警局在聲明中表示，目前尚未正式收到訴訟，但承認發生這起事件，並表示僅在高風險情況下，按「嚴格的指導方針」使用警犬。聲明中說「警局致力確保訓練員控制警犬的使用，符合我們政策與嚴格的培訓標準。」

近年來，警犬計畫受到愈來愈多的審查。根據非營利新聞網站馬歇爾計畫（Marshall Project）一項調查，儘管數據顯示，被狗咬傷送進醫院的人數，比警察使用任何其他類型武力多，但對如何使用這些動物幾乎無相關監管。去年南加州美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union of Southern California）發布報告呼籲立法限制警犬使用，指警犬經常被用來對付有行為健康危機者，有時還會攻擊旁觀者。

根據訴訟，洛縣警局於1980年啟動一個依靠警犬尋找犯人的計畫。訴訟稱，警局領導知道這些警犬會找到嫌犯，但「不允許將是否咬人的決定權交給狗」。當警察使用警棍、胡椒噴霧貨槍枝時，他們可對結果負責，「但他們通過狗逃避責任。由於狗沒有判斷力，他們將其視為意外」佛林說，「這些攻擊是可預見的，若你做了將近50年，這就不是意外。」該訴訟並未列出拉米雷茲要求的賠償金額。

近年來警犬計畫受到愈來愈多監管。（FOX 11）
近年來警犬計畫受到愈來愈多監管。（FOX 11）

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