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華埠服務中心青少年獎學金頒獎 17學生受惠

洛杉磯訊
華埠服務中心舉行線上獎學金頒獎禮。（華埠服務中心提供）
華埠服務中心舉行線上獎學金頒獎禮。（華埠服務中心提供）

華埠服務中心(CSC) 近日在線舉辦「第六屆青少年獎學金頒獎典禮」，共17名學生受惠，獲得3000元及5000元不等的升學補助。今年的獎學金獲得Pacific Alliance Medical Center Health Foundation(PAMC)熱心捐助，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）與會勉勵受獎者善用自身經歷回饋社會。

該獎學金往年皆由CSC董事會前主席鄺之才(Henry Kwong)暨Margaret Kwong伉儷、李鐵生(Tit Li)醫師暨黃雅雲(Nga Wan Wong)醫師伉儷，及CSC董事會前主席朱碧雲(Bee Hsu)青少年獎學金共同提供，他們對於莘莘學子的栽培與支持不曾間斷。今年更加入PAMC提供的5萬元獎學金，並由其董事會主席梅國璋醫師(Dr. Carl Moy)代表出席。

趙美心讚賞受獎者的優異表現。（華埠服務中心提供）
趙美心讚賞受獎者的優異表現。（華埠服務中心提供）

趙美心向來鼓勵學子勇敢追夢，她表示，今年的受獎者們儘管在高中階段歷經了新冠疫情，仍展現了他們的堅強並保持學業優異。自已曾在社區大學任教超過20年，深刻了解求學過程中，尋求更高教育機會的重要性。期待同學們將正向的影響力回饋給社會和全世界。

蒙市副市長暨華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)分享自己的故事，提到祖父母在45年前曾受CSC協助，自己長大後決定加入該中心擔任志工，並加入董事會。他期許同學們往成功的道路上邁進，未來回到社區幫助弱勢。

梅國璋表示「知識就是力量」。（華埠服務中心提供）
梅國璋表示「知識就是力量」。（華埠服務中心提供）

梅國璋亦以自身經歷勉勵受獎者，表示自己為第一代移民，12歲移民美國時，家境並不寬裕，他相信，脫離窮苦的方式就是受教育，亦感謝知識帶給自身生活上的改變。他表示PAMC很高興能夠盡一份心力，未來也將持續支持C華埠服務中心獎學金計畫。

本屆許多受獎皆表示將專攻醫療或工程相關科系，將前往聖地牙哥加大 (UCSD)就讀的Tony Zhang在發表感言時說，家裡並不富裕，有了這筆獎學金，將可大幅降低學貸壓力，家人亦替他獲選感到驕傲。同樣將進入聖地牙哥加大的Jianming Lin，則期許自己可以找到癌症的治療方法。將至爾灣加大(UCI)就學的Junrong Ma表示，他在華埠服務中心的青少年中心擔任學員、志工以及實習生，身為第一代移民，這筆獎學金不僅減輕財務上的困難，更是對他一路努力的肯定。

該中心執行長伍競群(Peter Ng) 樂見同學們即將展開人生新篇章，並勉勵無論將專攻任何科系，都會成為力量，若未來想要回饋社區，也歡迎回到華埠服務中心。

華埠 移民 聖地牙哥

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