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應對大災難 準備應變包、制定計劃、了解情況

編譯陳盈霖／綜合報導
民眾要做好應急準備，好在大災難發生時做好準備。圖為緊急應變包。（ABC 7電視台畫面）
民眾要做好應急準備，好在大災難發生時做好準備。圖為緊急應變包。（ABC 7電視台畫面）

洛杉磯ABC 7電視台報導，災難發生時該怎麼辦？美國紅十字會（American Red Cross）「準備南加州」（Prepare SoCal）計畫，教導民眾做到「災難應變包、制定計劃、了解情況」三件事，以應對大災難。

災難應變包：紅十字會建議每人需準備水，及容易打開、不易腐爛的食品。若撤離家園，要準備三日份（水量每人每日一加侖），若留在家中，至少準備兩周量，包括寵物部分。另外準備急救箱與藥物等，完整物資列表可上www.PrepareSoCal.org。也可購買紅十字會急難包RedCrossStore.org。

制定計劃：家庭可透過提前準備和團隊合作應對災難，包括災難疏散和溝通等。紅十字會建議與家人討論不同災難應變情況，向兒童解釋火災、惡劣天氣和地震帶來的危險，與每種情況下該怎麼做。

首先是選擇見面地點，防止人在外面，但碰上火災等緊急情況無法返家，家中每位成員都需知道地址與電話。請一位外州朋友擔任「家庭聯絡人」，通常災難發生後，撥打長途電話相對容易，家中成員可打電話給該聯絡人，告知自己所在位置。家庭也應制定不同的緊急情況下溝通方法。

了解情況：紅十字會建立的PrepareSoCal.org網站，提供如何替地震、火災、海嘯和泥石流等災難做準備的指南。民眾要確認地方相關單位災難期間通知方式，了解不同天氣警報之間的區別，及針對每種警報採取的應對行動。

此外，需確保家中至少有一位成員接受過急救和心肺復甦術培訓，知道如何使用體外心臟除顫器（AED），可上https://www.redcross.org/take-a-class加入課程。

以下是相關網站：加州大地震https://www.shakeout.org/california/。南加州地震中心www.scec.org。

面對隨時可能發生的大地震、山火或惡劣天候，相關單位呼籲民眾做好準備。（ABC 7...
面對隨時可能發生的大地震、山火或惡劣天候，相關單位呼籲民眾做好準備。（ABC 7電視台畫面）

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