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聖峪協會8月5日舉辦青少年領導夏令營

洛杉磯訊

同源會（Chinese America Citizen Alliance ）屬下聖峪中華文化協會青年顧問委員會，將從8月5日至8日舉辦2024年青少年情商發展與領導才能夏令營，6至12年級青少年都歡迎參加。

本次培訓營的主題是「強化情商，成功在望」。四天的訓練內容將包括專業領導才能培訓、如何紓壓和解決問題的方法、確定個人目標和培養適當社交禮儀和技能、瞭解自己增強自律等，共有六位專業人士擔任主講。

聖峪中華文化協會之前已連續四年舉辦情商教育夏令營，受到華人孩子和家長的歡迎。情商教育是青少年成長中的必修課，情商夏令營在一定程度上彌補了學校在青少年社會和人際交流教育上的不足。本次夏令營將以網絡講授的方式舉辦，免費向青少年和家長開放。每天主講人演講結束之後，主辦單位還將安排聽眾分組討論，比方說，給孩子們機會設立並說出他們自己的奮鬥目標，包括短期和長期的目標，將他們在課堂上學到的知識應用到自己的生活中等等。具體講座時間：8月5日（周一）至8月8日（周四），每天3PM-6PM，Zoom ID: 6373019279，Password: 4533。

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