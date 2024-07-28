我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

南加植物防旱 華人出書「樹的夢想」分享深度澆水省電

記者子為／綜合報導
南加華人園藝愛好者的園林在乾熱夏季也鬱鬱蔥蔥。（受訪者提供）
南加華人園藝愛好者的園林在乾熱夏季也鬱鬱蔥蔥。（受訪者提供）

對園藝愛好者而言，讓花草樹木熬過炎熱乾燥的南加夏日是一大課題，民間園藝達人李家萍獨家分享許多植物抗旱的妙招。她認為，最重要的是深度澆水、泥土管理和添加覆土保護根部。她還特別指出，在夏季旺盛生長的植被還帶來意外之喜，就是讓家居室內保持涼爽，從而節省下一大筆電費。

李家萍居住在爾灣市東南邊的科托德卡扎（Coto de Caza），家中有五畝地已被開發用來種植花草樹木，自己經營打理多年，積累了很多心得，並在今年初出書「樹的夢想」。她表示，儘管南加夏季乾熱是一種常態，今年因為春天雨水充沛，植物生長旺盛，但夏季比往常更炎熱，形成反差，導致植物乾旱更嚴重。

她分享，自家的大多樹木已經生長多年狀態良好，但薰衣草叢枯萎得很厲害，和家人修剪後，發現枯萎接近根部。她指出，樹木生長最適宜的氣溫是華氏59到86度，超過90度，生長會變慢。李家萍建議多觀察葉子的狀態，變黃、捲曲都是枯萎的徵兆。

至於如何讓植物平安度過南加的炎夏，李家萍認為，要進行深度澆水：單次澆水時間長、澆灌到根部、排水通暢，澆水的頻率則並非很重要，一周一兩次就好。此外，對於新種植的樹木，需要澆灌更多的水。為了節約用水，李家萍採取了滴灌而不是噴灑。她指出，噴灑的水會經過空中容易蒸發，造成水資源浪費。儘管李家萍的園林採用的是自動澆水系統，但她還是會時常確認溫度，確保水量的科學調節，以及植物的根部能獲得足夠的水分。

李家萍的園林裡種植了包括白楊木在內的許多抗旱植物。（受訪者提供）
李家萍的園林裡種植了包括白楊木在內的許多抗旱植物。（受訪者提供）

另一大植物夏季防旱的技巧就是添加覆土（mulch），在地表放置比如落葉的覆蓋物，以保護根部，這一舉措既隔熱又保濕。李家萍會在園林裡收集落葉，太陽曬乾後打碎，她還會使用碎葉機，徹底粉碎落葉後作為覆蓋物放在樹木旁。李家萍指出，覆蓋物不要放得太靠近樹幹，因為容易產生黴菌。

除了添加覆土，泥土管理也很重要，泥土裡需要具備足夠的營養元素，才能確保植物茁壯成長。舉例而言，如果植物缺鉀，就容易枯萎和受病蟲害的衝擊，所以李家萍一直會注重泥土的營養，不過她也指出，夏季並不適合施肥。

給樹木防旱的舉措並非只能在夏季進行，一年四季都進行科學管理才能使得植物更具生命力，李家萍表示，她會在春秋季修剪枝幹，必要時可以找專家進行幫助。此外，李家萍認為因地制宜也很重要，在規劃園林是就應該考量當地的氣候等因素。現在伴隨著全球變暖，耐旱耐乾在選擇植物時就應重視。李家萍說，她的園林裡種了許多銀杏、橡樹、白楊木、松柏等耐旱的植物，在南加的夏季更容易存活。

李家萍分享，她家的植被長得極好，即便在乾熱的夏季，仍是綠油油的一片，也得益於樹旺盛地成長，讓李家萍的家中能保持清涼，夏天幾乎不用開冷氣，節省了一大筆電費。同時，只要科學灌溉，也無需使用很多水，水費帳單也不會誇張，節能又環保。

南加 爾灣

上一則

蘇麗絲捐200萬 挺房匙計畫

下一則

家有毛小孩 飼養執照、疫苗注射證明備查

延伸閱讀

省電秘技 空調定溫不關機+風扇

省電秘技 空調定溫不關機+風扇
台灣人太閒？ 為1杯礦泉水冒雨排隊2小時

台灣人太閒？ 為1杯礦泉水冒雨排隊2小時
中宣部電話會：全會釋放中共高舉改革開放旗幟強烈訊號

中宣部電話會：全會釋放中共高舉改革開放旗幟強烈訊號
奧運籃球／美國隊熱身賽擊敗塞爾維亞 詹姆斯：奪金還有進步空間

奧運籃球／美國隊熱身賽擊敗塞爾維亞 詹姆斯：奪金還有進步空間
「開拓2號」海試成功 中國深海4000米挖寶

「開拓2號」海試成功 中國深海4000米挖寶
法拉盛華男陳屍池塘 警: 不排除自殺

法拉盛華男陳屍池塘 警: 不排除自殺

熱門新聞

趙安於7月16日下午外出後失蹤。（本報檔案照）

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

2024-07-23 15:27
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

2024-07-24 14:13
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA視頻截圖）

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

2024-07-23 20:14
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

2024-07-21 20:31

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服