南加植物防旱 華人出書「樹的夢想」分享深度澆水省電

南加華人園藝愛好者的園林在乾熱夏季也鬱鬱蔥蔥。（受訪者提供）

對園藝愛好者而言，讓花草樹木熬過炎熱乾燥的南加 夏日是一大課題，民間園藝達人李家萍獨家分享許多植物抗旱的妙招。她認為，最重要的是深度澆水、泥土管理和添加覆土保護根部。她還特別指出，在夏季旺盛生長的植被還帶來意外之喜，就是讓家居室內保持涼爽，從而節省下一大筆電費。

李家萍居住在爾灣 市東南邊的科托德卡扎（Coto de Caza），家中有五畝地已被開發用來種植花草樹木，自己經營打理多年，積累了很多心得，並在今年初出書「樹的夢想」。她表示，儘管南加夏季乾熱是一種常態，今年因為春天雨水充沛，植物生長旺盛，但夏季比往常更炎熱，形成反差，導致植物乾旱更嚴重。

她分享，自家的大多樹木已經生長多年狀態良好，但薰衣草叢枯萎得很厲害，和家人修剪後，發現枯萎接近根部。她指出，樹木生長最適宜的氣溫是華氏59到86度，超過90度，生長會變慢。李家萍建議多觀察葉子的狀態，變黃、捲曲都是枯萎的徵兆。

至於如何讓植物平安度過南加的炎夏，李家萍認為，要進行深度澆水：單次澆水時間長、澆灌到根部、排水通暢，澆水的頻率則並非很重要，一周一兩次就好。此外，對於新種植的樹木，需要澆灌更多的水。為了節約用水，李家萍採取了滴灌而不是噴灑。她指出，噴灑的水會經過空中容易蒸發，造成水資源浪費。儘管李家萍的園林採用的是自動澆水系統，但她還是會時常確認溫度，確保水量的科學調節，以及植物的根部能獲得足夠的水分。

李家萍的園林裡種植了包括白楊木在內的許多抗旱植物。（受訪者提供）

另一大植物夏季防旱的技巧就是添加覆土（mulch），在地表放置比如落葉的覆蓋物，以保護根部，這一舉措既隔熱又保濕。李家萍會在園林裡收集落葉，太陽曬乾後打碎，她還會使用碎葉機，徹底粉碎落葉後作為覆蓋物放在樹木旁。李家萍指出，覆蓋物不要放得太靠近樹幹，因為容易產生黴菌。

除了添加覆土，泥土管理也很重要，泥土裡需要具備足夠的營養元素，才能確保植物茁壯成長。舉例而言，如果植物缺鉀，就容易枯萎和受病蟲害的衝擊，所以李家萍一直會注重泥土的營養，不過她也指出，夏季並不適合施肥。

給樹木防旱的舉措並非只能在夏季進行，一年四季都進行科學管理才能使得植物更具生命力，李家萍表示，她會在春秋季修剪枝幹，必要時可以找專家進行幫助。此外，李家萍認為因地制宜也很重要，在規劃園林是就應該考量當地的氣候等因素。現在伴隨著全球變暖，耐旱耐乾在選擇植物時就應重視。李家萍說，她的園林裡種了許多銀杏、橡樹、白楊木、松柏等耐旱的植物，在南加的夏季更容易存活。

李家萍分享，她家的植被長得極好，即便在乾熱的夏季，仍是綠油油的一片，也得益於樹旺盛地成長，讓李家萍的家中能保持清涼，夏天幾乎不用開冷氣，節省了一大筆電費。同時，只要科學灌溉，也無需使用很多水，水費帳單也不會誇張，節能又環保。