蒙市少女失蹤案逆轉 父親被捕 量刑或可從輕

趙安的父親Jeffrey Chao（中）在代表律師陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及違法（foul play）或綁架行為，但蒙市警局已以渉嫌綁架兒童、共謀和假報警等罪名逮捕他。（本報資料照片，記者沈瑋／攝影）

蒙市女孩趙安（Allison Chao）失蹤案26日出現戲劇性轉折，女孩的父親Jeffery Chao涉嫌綁架兒童（child abduction）、共謀（conspiracy）和假報警（falsifying a police report.）3項罪名，被蒙市警局逮捕。若3罪名成立，最高可判刑9年，但實際量刑通常會從輕處置。

經過廣泛調查，蒙特利公園市 警察局26日逮捕Jeffery Chao，並發布趙安失蹤案的動態更新。蒙市警市指出，該部門的不懈努力以及與其他機構的合作，對於解決這一危急情況和確保趙安的安全至關重要。

蒙市警局仍在調查這起事件，目前沒有進一步評論。蒙市警局指出，希望向蒙特利公園社區保證，該部門將繼續堅定地致力於居民的安全和福祉，並感謝民眾在調查期間持續提供的支持。

如需就該事件聯繫調查局，請致電 626-307-1444 或發送電子郵件至 [email protected] 聯繫蒙特利公園警察局。

南加州 知名律師劉龍珠（David Liu）表示，在離婚案或家暴 案中，夫婦雙方為了爭奪子女監護權，其中一方因不服法院判決，會將孩子藏匿起來，謊稱「離家出走」或其他藉口，這種情況並不少見。依蒙市警察局新聞稿羅列的三項罪名，根據加州刑法，涉嫌綁架兒童最高判刑四年，共謀最高四年，假報警最高一年，三項罪名合計最高可判刑九年。

但劉律師進一步指出，在實際操作中通常都會從輕發落。因為，此類綁架案並不是真要綁架孩童勒索贖金，而是為爭奪撫養權。所以，只要律師辯護得好，被告選擇認輕罪，有悔過表現，大多數案例都是緩刑處罰和社區服務代罰。

就蒙市女孩趙安失蹤案而論，到底算不算「綁架」，將來女孩出庭作證很重要。媒體先前報導，女孩不願意接受她的母親監護，堅持要和父親一起住。所以，趙安可能是在配合她的父親演戲「玩失蹤」。

趙安是一個15歲少女，在法律上還是未成年人，心智不成熟，如果她配合她爸一起演戲，並且將來在法庭上也是這樣作證，將有利於其父Jeffrey Chao從輕發落。因為「綁架」的法律定義是指違背當事人的意願，或採用暴力其他方式脅迫其就範。而趙安並沒有被脅迫，而是「自願」配合， 所以，「綁架」罪名可能不成立。

劉律師從整體事件的來龍去脈分析，趙安的父母在打離婚官司，之前法院已有判決，將趙安判給母親單獨監護，所以警察陪同趙母在前一晚到分居的丈夫家裡要帶走趙安，但趙安表示不願意，堅持不開門，帶人執法行動不了了之。結果，第二天就發生了這起「失蹤」事件，是巧合還是人為，不難理解。