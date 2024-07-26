大華超市托斯汀分店 27日開幕

大華超市第63家分店將於27日在托斯汀開業，為橙縣居民帶來更豐富的亞洲食品選擇，並推出多項開幕優惠活動。（大華超市提供）

知名連鎖亞洲超市99 Ranch Market大華超市近日宣布，其第63家分店將在27日（周六），正式對外營業。這是大華超市在爾灣 地區的第三家分店，將為附近社區帶來一站式服務以及更加豐富多樣的亞洲商品。

開業當天上午9時將舉行剪綵儀式和舞獅表演，下午1時有日本 藍鰭金槍魚現場分切表演及試吃。開業前兩天，每天前100位顧客可獲得25元大華禮卡。周末還有多項滿額贈禮活動：消費滿49元贈送麵包，滿79元贈送蒸籠，滿99元贈送神秘禮袋，滿198元贈送衛龍購物袋。顧客還可通過現場互動獲得限量版禮品。塔斯汀新店和爾灣兩家分店將共同慶祝，但所有贈品數量有限，送完即止。

新店地理位置也十分優越，除了位處於托斯汀（Tustin）中心地帶，毗鄰5號和55號高速公路，交通便利，周邊遍布眾多餐飲美食及多樣化服務性商店。新店佔地約4萬平方呎，將為附近社區和居民提供豐富多樣的泛亞洲食材和商品，極大滿足橙縣 南部地區居民對日常生活和食材購買多樣性的需求。

新店提供六大類商品：1. 雜貨部：亞洲零食、飲品、調味料、冷凍食材、家電及美妝產品。2. 蔬果部：當地和進口蔬果，包括麒麟果、波羅蜜等特色水果。3. 肉部：高品質牛肉、有機雞肉、安格斯牛肉、日本和牛及調味腌肉。4. 海鮮部：百餘種新鮮及冷凍海鮮，提供清理、蒸製、油炸等服務。5. 麵包部：亞洲風味烘焙食品和飲料。6. 熟食部：新鮮出爐的美食，包括燒鴨、組合餐食及獨家新品。

99大華超市母公司Tawa Services, Inc.成立於1984年，是美國領先的亞洲雜貨生鮮連鎖店。目前在11個州擁有70家門店，包括Cravings by 99 Ranch Market、168超市以及電商和移動業務。公司更是連續三年被德勤評為美國最佳管理公司之一。新店地址為550 E 1st Street, Tustin, CA，營業時間為每日上午8時至下午10時。