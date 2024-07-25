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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

賴清德也用過 LED螢幕技術正在顛覆傳統綠幕

記者劉子為／洛杉磯報導
台灣總統賴清德的競選廣告「在路上」也運用了LED螢幕，賴清德與蔡英文坐在車裡，背後的螢幕上投射出花蓮的海邊。（截圖自賴清德Youtube頻道）
台灣總統賴清德的競選廣告「在路上」也運用了LED螢幕，賴清德與蔡英文坐在車裡，背後的螢幕上投射出花蓮的海邊。（截圖自賴清德Youtube頻道）

在影視拍攝的魔法世界裡，科技正為我們帶來前所未有的奇蹟。隨著LED螢幕技術的迅速發展，越來越多的影視製作團隊選擇用它來取代傳統的綠幕技術。台灣總統賴清德在競選期間拍攝的競選廣告「在路上」，也巧妙地運用了LED螢幕技術。

根據專家介紹，這種新型態的虛擬拍攝技術，不僅節省了成本，還大幅提高了拍攝效率和效果。以拍攝外太空為例，傳統的拍攝現場只有一塊綠幕，導演和演員需要把綠幕想像成外太空而進行創作，由後期團隊在剪輯時把綠幕換成外太空的場景，這個過程不僅費時，還需要大量的試驗和演算時間。而LED螢幕則將外太空直接帶進攝影棚，在演員背後的螢幕上顯示相關場景，當攝影角度轉變時，背景還會隨之變換。這樣一來，不僅省去了後期合成的時間，畫面還能一氣呵成，效果也更加真實自然。

2020年起，全球疫情肆虐，影視產業受到了重創，戶外取景變得困難重重。在這樣的背景下，LED螢幕技術迅速崛起，成為替代傳統綠幕的最佳選擇。像是Disney+原創劇「曼達洛人」和電影「阿凡達：水之道」都使用了這項技術，根據幕後照片，拍攝現場放置了巨大的LED屏幕，直接構建出虛幻世界，讓人彷彿真的置身於阿凡達的世界，影片也取得了令人驚艷的效果。

Disney+原創劇「曼達洛人」採用了LED螢幕技術，將拍攝現場變成魔幻世界。（...
Disney+原創劇「曼達洛人」採用了LED螢幕技術，將拍攝現場變成魔幻世界。（Disney+）

LED螢幕和虛擬攝影棚在東亞地區也得到更多應用，台灣總統賴清德在競選期間拍攝的競選廣告「在路上」，也巧妙地運用了LED螢幕技術。製作團隊在攝影棚內拍出了賴清德和前總統蔡英文同車駛過花蓮沿海公路的場景，逼真到令人難以置信。直到團隊公開了拍攝手法，外界這才驚覺，原來整部廣告竟是在攝影棚內完成，兩位總統並沒有真的到花蓮拍攝，而是在身後放置了一塊巨大的LED屏幕，投射相關場景。

加州大學（USC）電影學院也看到了這項技術的巨大潛力，積極開設新課程教授LED螢幕技術，為學生提供寶貴的學習機會。其中，華人學生楊藍在課程中擔任攝影指導，他的經驗分享讓我們看到了這項技術的無限可能。他指出，LED螢幕技術不僅能創造出現實生活中不存在的奇幻場景，讓拍攝團隊在現場無需發揮想像，而是身臨其境，同時還加強了各部門之間合奏的緊密度。

太空 賴清德 加州大學

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