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內陸火災燎原 逼近華人宅引恐慌

記者啟鉻／河濱報導
華人居民住家後院植被點燃。（周克蕙提供）
華人居民住家後院植被點燃。（周克蕙提供）

加州連日來高溫酷暑，內陸河濱地區21日（周日）午後連續兩起火災，總燃燒面積超過2200畝。其中河濱市區Hawarden fire延燒至豪宅區，部分華人在這裡居住，火勢逼近華人居民的豪宅後院。該區已有數棟豪宅被燒毀。華人居民表示，被毀豪宅距離自家住宅僅數分鐘步行距離，令人恐慌；所幸火災已得到控制，但仍心有餘悸。市消防局表示，火災原因疑與孩童燃放煙火有關。

原內陸華美協會會長周克蕙說，她家所在居民區受到Hawarden fire威脅，居民們非常恐慌，不知如何應對。火災發生後，住宅周邊植不斷起火，有位華人醫師家後院眼看被野火逼近，醫師全家動員，連結幾條水管向周邊植被澆水滅火。周克蕙表示，先前常聽說其它地方發生火災，由於距離自家較遠，心裡並不恐慌，可如今野火逼近社區，真的非常擔心！

周克蕙說，消防單位趕來滅火時，從她家就可以看到頭頂消防直升機來回飛行，從附近高爾夫球場取水滅火。距離她所住街區僅幾分鐘步行距離的一棟數百萬元住宅已被野火燒毀，看到火災過後滿目瘡痍的情景，替遭受火災居民難過。幸消防局說，Hawarden fire已經全面控制，對於當地居民來說，這是一個大好消息。

據河濱市消防局最新資訊，Hawarden fire燃燒面積527畝，火災原因疑似與孩童點燃煙火有關。調查正在進一步調查中，以便能最終確定起火原因。受火災威脅最大的Hawarden Hill社區有四棟住宅被燒毀，大約1500名居民撤離後開始返家。

Hawarden fire在21日午後1時許開始，位於市區Alessandro大道以及Trautwein路、Overlook Parkway與 Victoria街一帶。為應對這次火災，消防單位出動數十輛消防車，百餘名消防人員及滅火直升機參與撲火，其中一名消防員受輕傷。

有受災居民抱怨消防員來遲了。位於Randwick路居民Noel Piri說，當火勢逼近他家住宅時，他焦急打電話給消防局，但沒有人立即到場。打了幾通電話後，消防員才趕到，但此時房子已經被火焰點燃了。市消防局回應說，由於火災蔓延很快，消防局正根據可使用資源派往各個起火地點。這次火災火勢蔓延速度大大超出消防單位最初的控制能力。

據悉，在21日午後同時燃起的另一處火災Eagle fire，據加州消防廳提供資訊，截至目前已經延燒大約1700多畝，已經控制至少60%。

當地居民從遠處拍攝的火災情景。（當地居民提供）
當地居民從遠處拍攝的火災情景。（當地居民提供）
社區豪宅被燒毀。（周克蕙提供）
社區豪宅被燒毀。（周克蕙提供）
豪宅區住房被燒毀。（周克蕙提供）
豪宅區住房被燒毀。（周克蕙提供）

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