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華裔看退選 民主黨：新機會 共和黨：新挑戰

記者楊青／洛杉磯報導
北加州聯合市市長王燿明。（檔案照片）
北加州聯合市市長王燿明。（檔案照片）

拜登21日宣布退出2024總統選戰，南北加州華裔民主黨共和黨均認為都在意料當中。部分華裔民主黨人認為，拜登的退選給民主黨帶來新的機會；部分共和黨則認為拜登退選可能給共和黨選戰帶來一些新挑戰，但這些挑戰不足以威脅共和黨的勝利大局。

洛杉磯民主黨資深政商顧問梁掌球認為，總統候選人拜登臨崖勒馬，顧全大局，雖然接替者仍將面臨一場硬仗，但民主黨起码可以展开新的競選策略，重新燃起競選希望。

多位共和黨人均認為拜退選在意料當中。不過北加州聯合市市長、共和黨全國代表大會加州代表王燿明認為，拜登退選對共和黨來說不見得是最好消息，因為拜登無法跟川普同日而語，兩人對陣拜登輸局明顯，但民主黨換人，會增加一些變數，對共和黨來說，不能掉以輕心。

王燿明認為，不管拜登退不退選，民主黨都將陷入混亂。他指出，民眾經常批評拜登應對邊境危機的方式，作為副總統的賀錦麗，她在邊境保護問題上做了什麼？ 正因為她的無能和執行無力造成了數以百萬計的非法移民湧入美國；還有她推動的臭名昭著的加州47號提案，讓犯罪者在加州得以猖獗。大家要問，我們是否放心讓她成為第47任美國總統？

加州共和黨全國代表、加州49區眾議員候選人劉龍珠認為，拜登此次是被民主黨各種勢力逼退，民主黨不能因拜登而影響大局，尤其是民主黨的州級選舉，不能被他一個人拖累。但他同時認為，目前民主黨候選名單上沒有一個人可以出來跟川普抗衡，甚至不是一個級別。

不過劉龍珠認為，共和黨也絕對不能高枕無憂，包括福利體制下的大批選民、流產問題以及年輕選民，都可能是民主黨較為堅實的基本盤。

全國共和黨代表大會南加州代表Saga周表示，無論是精神、身體狀態還是施政方針，拜登能夠支撐到現在已經是個奇蹟。他認為拜登退選令民主黨大亂陣腳，且黨內沒有實力強勁的候選人；三周後的民主黨大會，無論到時誰來接替拜登，都嚴重違背了美國的民主精神，因為這些候選人應該由選民決定。

洛杉磯張軍則認為，如果拜登能夠更早一點退選，對民主黨重新組局更有幫助，但即便現在退出，也好過不退選。民主黨要在未來將近三個月中迅速整合，迎接挑戰。

他認為拜登的退選無論是對民主黨還是共和黨，都帶來了新的課題。雖然目前川普選情看好，但即使在拜登狀態最糟糕的情況下，川普在一些州也沒有大幅度領先。換言之，選民對他們喜歡或反對的候選人，態度其實都非常堅決。

全國共和黨代表大會加州代表Saga周。（檔案照片）
全國共和黨代表大會加州代表Saga周。（檔案照片）
洛杉磯律師張軍。（檔案照片）
洛杉磯律師張軍。（檔案照片）
加州眾議員第49區候選人劉龍珠。（檔案照片）
加州眾議員第49區候選人劉龍珠。（檔案照片）

拜登 民主黨 共和黨

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