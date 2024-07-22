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內陸亞裔高中生 在校泳池溺亡

奇諾訊
奇諾高中一名亞裔學生日前在參加校橄欖球隊聚會時在校泳池溺亡。（記者啟鉻／攝影）
奇諾高中一名亞裔學生日前在參加校橄欖球隊聚會時在校泳池溺亡。（記者啟鉻／攝影）

據內陸媒體The Press -Enterprise報導，奇諾高中一名亞裔學生日前在參加校橄欖球隊聚會時在校泳池溺亡。警方表示死因進一步調查中。

奇諾市警方18日報告稱，事故發生在6月30日，而受害學生從泳池被救出兩天後死亡，當時這名學生正參加學校橄欖球隊泳池派對。死者Jason Phan，14歲，是奇諾高中新生，來自安大略市。

事故報告顯示，當天午後約2時31分，有目擊者報告一名學生溺水且沒有了呼吸。當警方接到報警到達現場時，看到一名教練正在泳池旁對受害者作心肺復甦術。一名警官隨後實施援救，直到救護人員到達，牧師也來到學校提供幫助。

受害者Jason Phan被緊急送往奇諾谷醫療中心，在醫生搶救下恢復了脈搏，隨後又被送到橙縣一家醫院。但最終不治身亡。

報告說，警方調查人員與事件目擊者，包括兩名學區員工交流詢問。報告指出，「經調查，這些青少年聚集在泳池參加一項活動，其中包括參加過夏季足球訓練營的即將入學新生。當時，受害者與其他幾名學生在泳池深水區，一名目擊者注意到受害者在泳池底部，並趕緊招呼其他人幫助施救。目擊者將受害者拉出水面。」

奇諾谷學區發言人Andi Johnston拒絕描述在泳池舉行的活動，或回答其它主要問題，理由是學區正在調查。

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