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弘光科大學生參訪華興保險 了解台美差異

記者啟鉻／洛杉磯報導
台灣弘光科技大學學生暑期訪問團在西來寺合影。（邱啟宜提供）
台灣弘光科技大學學生暑期訪問團在西來寺合影。（邱啟宜提供）

台灣弘光科技大學學生暑期訪問團19日到訪華興保險，了解美國寵物保險及法規，以及美台在家庭寵物保險的差異。華興保險總裁張國興表示，美國人因為寵物發生糾紛的官司時常發生，而寵物傷人或被死亡，受害者或寵物主人索取巨額賠償也不罕見。

張國興對訪問團成員說，美國與台灣對待寵物的價值觀尚有一些差異。美國如果一個家庭的寵物被他人不小心傷及性命，主人如果提告，如造成心理創傷，可能會是一筆巨額索賠。因為對美國民眾來看，寵物就如同自己的孩子。反之，如果寵物傷人，對方打起官司，賠償金額也可能是天價。所以，他會提醒員工，在社區工作時，對待居民家庭寵物千萬小心。寵物主人也會非常謹慎安置自家寵物，勿要意外衝出去傷人。

台灣弘光科技大學學生暑期訪問團訪團在核桃市議會議事廳與核桃市市議員伍立倫（前中）...
台灣弘光科技大學學生暑期訪問團訪團在核桃市議會議事廳與核桃市市議員伍立倫（前中）合影。（邱啟宜提供）

在寵物醫療保險方面，自付額不同，保費也不同。工作人員指出，一般若沒有保險，平常每次看獸醫支付金額約100美元；如果為寵物辦了保險，就會獲得保險帶來的好處，而且連同日常疾病，以及超音波、X光、大手術、心臟疾病等，都在保險項目內。但是，諸如給寵物洗澡、美容及寵物維生素等，則不在保險範圍內。

在美國，一些烈性犬可能有限制，不提供保險的犬種有鬥牛犬、大型護衛犬Cane Corso、柴犬、Bull Terrien及德國牧羊犬、阿拉斯加雪橇犬、杜賓犬等。如果有養這些寵物犬的人，申請房屋保險時，也可能被保險公司拒絕。此外，各州及各個保險公司的限制條例不同，具體情況還是要諮詢保險公司。

工作人員在講解時說，在美國寵物過世後，主人也會有不同的處理方法，主要包括火葬、葬在自家後院，或到寵物公墓安葬。美國居民最為普遍的還是庭院埋葬，在自家後院小花園裡，為死去的寵物下葬。

寵物 醫療保險 保費

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