弘光科大學生參訪華興保險 了解台美差異
台灣弘光科技大學學生暑期訪問團19日到訪華興保險，了解美國寵物保險及法規，以及美台在家庭寵物保險的差異。華興保險總裁張國興表示，美國人因為寵物發生糾紛的官司時常發生，而寵物傷人或被死亡，受害者或寵物主人索取巨額賠償也不罕見。
張國興對訪問團成員說，美國與台灣對待寵物的價值觀尚有一些差異。美國如果一個家庭的寵物被他人不小心傷及性命，主人如果提告，如造成心理創傷，可能會是一筆巨額索賠。因為對美國民眾來看，寵物就如同自己的孩子。反之，如果寵物傷人，對方打起官司，賠償金額也可能是天價。所以，他會提醒員工，在社區工作時，對待居民家庭寵物千萬小心。寵物主人也會非常謹慎安置自家寵物，勿要意外衝出去傷人。
在寵物醫療保險方面，自付額不同，保費也不同。工作人員指出，一般若沒有保險，平常每次看獸醫支付金額約100美元；如果為寵物辦了保險，就會獲得保險帶來的好處，而且連同日常疾病，以及超音波、X光、大手術、心臟疾病等，都在保險項目內。但是，諸如給寵物洗澡、美容及寵物維生素等，則不在保險範圍內。
在美國，一些烈性犬可能有限制，不提供保險的犬種有鬥牛犬、大型護衛犬Cane Corso、柴犬、Bull Terrien及德國牧羊犬、阿拉斯加雪橇犬、杜賓犬等。如果有養這些寵物犬的人，申請房屋保險時，也可能被保險公司拒絕。此外，各州及各個保險公司的限制條例不同，具體情況還是要諮詢保險公司。
工作人員在講解時說，在美國寵物過世後，主人也會有不同的處理方法，主要包括火葬、葬在自家後院，或到寵物公墓安葬。美國居民最為普遍的還是庭院埋葬，在自家後院小花園裡，為死去的寵物下葬。
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