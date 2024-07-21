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遊戲熱情催生創業機遇 台裔企業家打造虛擬互動平台

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
利用Pixel Canvas創建的虛擬環境，適用於大型活動上參與者互動。（受訪者提供）
利用Pixel Canvas創建的虛擬環境，適用於大型活動上參與者互動。（受訪者提供）

新冠疫情給許多行業造成了衝擊，但也催生了新的需求、技術和職業。年輕的台裔企業家李育庭（Joey Lee）和他的創業經歷便是一個典型的例子。在創立虛擬互動平台Pixel Canvas之前，他擁有超過十年的大型展會活動策畫經驗，客戶包括豐田、亞馬遜等大型企業。

李育庭的創業旅程源自於他對電玩的熱情。一開始，他利用工作之餘的閒暇，與幾個朋友每周相約一次，花了一年多的時間開發出虛擬實境（VR）遊戲「Reiko’s Fragments」。這款適合派對、聚會時多人一起玩的恐怖主題遊戲，一上線便大受歡迎，並且獲得知名遊戲與軟體開發公司Epic Games提供的Epic MegaGrants資助。

Pixel Canvas創始人、執行長李育庭（受訪者提供）
Pixel Canvas創始人、執行長李育庭（受訪者提供）

賺到第一桶金後，李育庭原本打算繼續進行遊戲開發，然而，新冠全球大流行來襲，打亂了他的計畫。2020年，他彼時所在的活動策畫及營銷公司George P. Johnson（GPJ）接到了客戶請求，需將實體展會活動搬到線上。這是一個六位數的訂單，李育庭敏銳地嗅到了對虛擬互動平台的需求及商機，決定為公司設定新的方向。

利用Pixel Canvas創建的虛擬環境，適用於家居展示。（受訪者提供）
利用Pixel Canvas創建的虛擬環境，適用於家居展示。（受訪者提供）

利用雲端技術和虛幻引擎5（Unreal Engine 5，一款開源遊戲引擎），李育庭將Pixel Canvas打造成了一個基於網絡瀏覽器的虛擬互動平台。這一創新舉措不僅解決了疫情期間實體活動無法進行的困境，還開闢了全新的市場機會。Pixel Canvas迅速崛起，成為包括Verizon、LG、亞利桑納州立大學等眾多大型企業、機構打造虛擬體驗的首選平台。目前，公司已完成300萬美元的種子輪融資，也推出針對小企業和個人的按月付費模式。

李育庭四歲時隨父母從台灣移民到美國，最近一段時間搬回台灣，為公司尋求更豐富的發展機會，開拓當地市場。他笑言，這段時間自己的中文進步了不少。同時，台灣的育兒成本也較低，家庭壓力也會更小。

遊戲、技術和大型展會活動，這三者的特殊交點讓李育庭找到了屬於自己的獨特之路。他用實際行動證明了只要敢於嘗試、勇於創新，就能在變幻莫測的市場中找到成功的機會。

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