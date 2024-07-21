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加州理工教授葉乃裳 獲台灣殊榮

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
美台物理學家葉乃裳憑藉在二維材料和半導體領域的卓越貢獻，成為加州理工學院首位獲得終身聘任的亞裔女教授，今年當選中央研究院院士。（葉乃裳提供）
美台物理學家葉乃裳憑藉在二維材料和半導體領域的卓越貢獻，成為加州理工學院首位獲得終身聘任的亞裔女教授，今年當選中央研究院院士。（葉乃裳提供）

加州理工學院（Caltech）物理學教授葉乃裳，近日當選為中華民國第34屆中央研究院院士，她的研究涵蓋二維材料、半導體和超導體，特別在突破電子元件物理極限方面做出了重要貢獻，因而獲得該項殊榮。此外，葉乃裳還應聘台灣師範大學講座教授，以及美國物理學會、美國科學促進會會士。

25歲獲MIT物理博士學位

葉乃裳接受本報專訪，暢談自己的成長歷程和學術生涯。她自幼在台灣接受教育，受數學教授母親顏一清的影響，對古典音樂與文學產生興趣，豐富了她的文化與藝術修養。本以為自己會走上文學之路，但12歲時的一堂物理課，改變了她的人生方向，發現從最小的物質粒子，到宇宙的物理理論的每個細節，都有科學理論應證，激發了對物理研究的熱情。於是，在大學聯考選擇了台灣大學物理系，21歲畢業後赴美深造，25歲自麻省理工學院（MIT）取得物理博士學位，成為台灣最年輕的女博士。

葉乃裳回憶申請MIT的過程，在那個沒有網際網路的年代，申請麻省理工學院需要提前一年寄出資料，然後等待學校通過船運寄來一厚本介紹資料到台灣，這個過程需要半年時間。葉乃裳說：「你必須仔細閱讀那本厚厚的資料，才能了解學校和教授的情況。」特別是當時是戒嚴時期，出國留學很不易。

33歲加州理工終身聘任

「我第一次搭飛機就是前往美國留學，只帶著兩個行李箱，前往一個完全陌生的國度，」她回憶。博士畢業後，葉乃裳曾在麻省理工學院及IBM擔任博士後研究員。一年後，她收到哈佛大學與加州理工等頂尖學府的聘書，成為加州理工學院物理系唯一的女教授，專精於凝聚態物理（Condensed Matter Physics）領域。33歲時，她成為加州理工創校百年來首位終身聘任的亞裔女教授。

在MIT求學期間，葉乃裳遇到了對她影響深遠的指導教授Mildred Dresselhaus。這位導師早早發現了葉乃裳喜歡獨立研究，給予她很大自主空間，讓她能夠發揮創新思維；更重視學生全面發展，訓練學生寫論文與科學演講。葉乃裳回憶，教授耐心地幫她修改論文，教導如何寫出高質量的科學論文，並訓練她在學術會議上演講，培養口才。對外公開場合中，Dresselhaus教授更展現其寬容與謙遜，傾聽學生想法，並大方承認學生的貢獻。葉乃裳感激地回憶，教授在介紹她的研究成果時，總是將功勞歸於葉乃裳，令她深受感動。這段師生關係對葉乃裳影響深遠，她不僅學會如何做研究，更學會如何成為優秀科學家與教育者。日後在教學生涯中，葉乃裳也秉持尊重學生、培養獨立性的指導理念。

加州 MIT 中華民國

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