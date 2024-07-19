洛城高檔社區 華人媽媽遭襲擊

Carmina Lu被襲擊的Brentwood號稱南加州的高尚社區。（Fox11電視台畫面）

號稱洛杉磯 高檔社區布倫塢（Brentwood）也發生當街流氓犯罪，一名男子光天化日之下襲擊一名推著嬰兒車在住家附近散步的華人 新手媽媽。所幸新手媽媽勇敢反擊，鄰居聽到呼救後迅速前來幫忙，歹徒聞聲倉皇而逃；但受害人慘遭多記重拳，臉上留傷。

受害人Carmina Lu是剛生下女嬰的新手媽媽。16日下午，她推著躺在嬰兒車中的女兒在當地蒙塔那大道（Montana Avenue）和南格瑞那格林路（South Gretna Green Way）附近散步，這個地方距離她家僅幾個街區。

Carmina Lu向福斯電視台FOX 11表示，當她推著孩子正在路上行走時，一名男子突然從後面抓住她的臀部，然後將自己的臀部貼上來。Carmina說，歹徒不停地將她的臀部貼向自己下體，非常用力，她當時非常害怕，但一邊保護嬰兒，一邊迅速反抗。歹徒惱羞成怒，開始用拳頭猛打她的臉上。受害人表示，歹徒的右拳打在她的臉上，大概三到四次，非常可怕。Carmina一邊反抗一邊大聲呼救，最終掙脫了歹徒，看到有鄰居們跑來，歹徒倉皇逃跑。

鄰居也很快通知了Carmina Lu正在家裡工作的丈夫，一起在附近尋找歹徒。根據Carmina Lu提供的線索，鄰居們查看了自家門前的安全監控，發現在同一時間，一名上身赤裸、下著深色短褲的白人男子在附近奔跑。

案發一天半後，警方確認並逮捕了嫌疑人，26歲的Abraham Shily，面臨性侵攻擊和傷害他人重罪起訴。